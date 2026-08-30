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寒冬覓新商機 AIDC成大陸新能源企業第二增長曲線

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在大陸光電行業遭遇內卷寒冬下，隨著AI算力繼續擴張，大陸新能源企業如陽光電源正把業務延伸至AIDC領域。聯合報系資料照
在大陸光電行業遭遇內卷寒冬下，隨著AI算力繼續擴張，大陸新能源企業如陽光電源正把業務延伸至AIDC領域。聯合報系資料照

大陸光電行業遭遇內捲寒冬下，隨著AI算力繼續擴張，大陸新能源企業如陽光電源、上能電氣、三晶電氣、優優綠能以及TV萊茵等正圍繞AIDC尋找新機會。AIDC對電力的需求正在從數據中心內部向外延伸，包括電源設備、儲能、電網穩定，再到能源管理和測試認證。

過去幾年，太陽光電、儲能、充電基礎設施等新能源產業鏈環節，都曾經歷不同程度的價格下行、供需失衡或盈利壓力。AIDC成為新的需求來源。

界面新聞報導，陽光電源AIDC電源事業部總裁張迪表示，所有的互聯網算力大客戶，也是能源大客戶。他把這種變化概括為「從源到芯」，從發電、儲能、電網，到數據中心電源，再到最終消耗電力的AI晶片。過去相對分散的新能源、電網和數據中心生意，開始因為同一個問題變得越來越緊密：如何給越來越大的算力提供穩定、高效的電。

張迪指出，AIDC現在需要解決的問題，和中國過去十多年在新能源產業里積累的能力有大量重合：太陽光電負責發電，儲能負責調節，逆變器和PCS處理大功率電能轉換，構網技術解決電網穩定，新能源汽車又培養出一批高壓、大功率電源模塊企業。

這些新能源企業原本在產業鏈不同環節各自扮演角色：陽光電源和上能電氣長期覆蓋太陽光電逆變器、儲能和電力電子業務；三晶電氣更靠近工商業光儲，優優綠能主要做新能源汽車充電模塊，TV萊茵則提供測試、檢驗和認證服務。現在，這些能力因AIDC出現不同程度的交集。

在不同產業鏈位置的企業因為AIDC開始串連，比如陽光電源和優優綠能已直接把業務延伸至AIDC電源，陽光電源從SST繼續向800V高壓直流和板載電源延伸；優優綠能則把原有的高壓、大功率充電模塊技術遷移至AIDC，並將其視作未來的「第二增長曲線」；上能電氣的構網型儲能和弱電網技術，與大型算力負荷接入後的需求開始重合；三晶電氣關注太陽光電、儲能與新型高功率負荷結合之後，收益模型能否成立；TV萊茵注意到，隨著產品功率越來越高、系統越來越複雜，現有標準和檢測能力開始追趕產品迭代的速度。

大陸能源局披露，預計「十五五」期間，大陸全國算力用電量每年新增1000億千瓦時以上，到2030年達到8000億千瓦時左右，佔全社會用電量約6%。

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