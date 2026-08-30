大陸光電寒冬持續？ 隆基綠能上半年虧損持續擴大

二十國集團（G20）財長與央行行長會議將於8月31日至9月1日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，美國華爾街日報指，面對中國貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手向北京施壓以推升人民幣匯價，重演1985年「廣場協議」（Plaza Accord）。不過，中國外匯管制及美歐內部分歧，也使相關構想面臨阻力。

2026-08-30 13:05