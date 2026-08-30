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大陸光電寒冬持續？ 隆基綠能上半年虧損持續擴大
大陸光電產業持續面臨供需失衡壓力，龍頭企業隆基綠能獲利表現承壓。隆基綠能30日公布2026年半年報，上半年營業收入人民幣270.45億元，年減17.58%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損人民幣36.84億元，較去年同期虧損人民幣25.69億元進一步擴大。
新浪財經指出，報告指出，隆基綠能上半年毛利率為1.34%，年增2.16個百分點；淨利率為-14.21%，較去年同期下降6.29個百分點。報告再指，隆基綠能第2季淨損人民幣17.64億元，第一季虧損人民幣19.2億元。
界面新聞指出，報告期內，隆基綠能上半年業績主要受到行業供需失衡導致開工率不足、產品毛利率持續處於低位等因素影響。
此外，IT之家提到，隆基綠能上半年經營活動產生的現金流量淨額為淨流出人民幣58.18億元。公開資料，隆基綠能主營業務包括單晶矽棒、矽片、電池和組件的研發、生產與銷售，其中上半年主營業務收入中，組件及電池占85.18%，矽片及矽棒占9.30%，電站業務占3.05%，其他占2.48%。
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