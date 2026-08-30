中國預售屋新制 分析：購屋者資金獲保障

中國人民銀行、金融監管總局等部門近日印發多份住房金融相關文件，涉及預售屋資金監管及房地產融資安排。房地產研究機構克而瑞指出，新制度將加強預售屋購屋者的資金保障，並調整預售屋 的融資模式。

中國人民銀行（央行）、金融監管總局、住房建設部等部門，於27日及28日分別印發3份有關中國住房金融發展模式的綱領性文件。

克而瑞指出，針對預售房的購房者，新制度提供3重保障，包括購房者的頭期款全額撥入監管帳戶，項目竣工後才解除監管；購房者的房貸在項目竣工後才發放給開發商；定金及頭期款都有明確的違約保護條款，開發商若違約，購房者可獲退房退款。

克而瑞指出，在舊預售模式下，開發商拿地後6至8個月後開盤，購房者簽約後，頭期款和房貸很快撥入監管帳戶。但相關資金的監管力度普遍較弱，大量資金被開發商挪用於再買地擴張。購房者用自己的房貸和頭期款，為開發商的開發融資買單。

克而瑞指出，這種舊模式的運作，前提是房價永遠上漲，一旦房價走平或下跌，購房者需承擔風險。若開發商信用崩塌，購房者甚至會陷入「頭期款交了、房子沒了」的困境。

克而瑞指出，在新制度下，預售房仍然可以繼續賣，但購房者的錢在項目竣工前不會落入開發商手裡，預售房的融資功能實質性歸零。

克而瑞表示，開發商的資金缺口，則由銀行的項目貸款、開發商的自有資金來填補。購房者的錢不再墊在開發商的資產負債表裡。