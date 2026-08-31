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滬樂高樂園 外籍客同比增近2.5倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
今年暑期，上海樂高樂園外籍遊客實現三位數增長，同比增長近二點五倍。圖為遊客體驗樂高主題遊船。中新社
今年暑期，上海樂高樂園外籍遊客實現三位數增長，同比增長近二點五倍。圖為遊客體驗樂高主題遊船。中新社

作為「入境遊第一站」，上海持續釋放對全球遊客的吸引力。據上海樂高樂園度假區（下稱上海樂高樂園）消息，今年暑期樂園外籍遊客實現三位數增長，同比增長近二點五倍；樂園客源結構更趨多元，還顯現出家庭遊客停留時長增加、遊玩體驗深度提升的消費新特徵。

中新社報導，順應入境遊發展新趨勢，上海樂高樂園已在亞太、歐洲、大洋洲等地區上線海外版App。依託毗鄰金山北站的交通優勢，遊客從上海虹橋樞紐出發最快約十八分鐘即可抵達金山北站，再經短途接駁可便捷到達樂園。

從上海虹橋機場前往上海樂高樂園度假區，全程最快僅需三十分鐘。便捷的交通網絡加上持續升級的國際化體驗，正吸引越來越多海外遊客將上海樂高樂園納入來華旅行的必遊目的地。 　　

走過開園首年的市場培育階段，上海樂高樂園迎來第二個暑期檔，市場表現穩健，整體客流較二○二五年同期實現增長。親子家庭依舊是樂園的核心客群，占比超百分之八十。

與此同時，樂園的輻射範圍進一步擴大。除長三角核心客源市場外，越來越多來自三小時至五小時高鐵圈城市的遊客選擇跨城到訪。其中，安徽、河南、江西、福建等省份的遊客數量增速明顯。

依託上海文旅資源聯動效應，樂園聯合東方明珠、上海動物園等景區推出聯票產品，為外地遊客提供更加豐富的城市探索體驗，讓親子家庭在暢玩樂園之餘，進一步感受上海文旅魅力。

樂高 上海

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