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需求疲弱 陸K型經濟分化 問題恐延燒

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

北京政策研究與顧問機構Trivium China指出，北京面對消費疲弱、房市低迷，仍未推出大規模需求面刺激，反而著眼長期推動先進技術向各產業擴散。這項策略恐使中國大陸「Ｋ型」經濟分化延續，並促使大陸國內無法消化的過剩產能持續轉向出口，加劇海外市場競爭。

大陸國家統計局十七日公布最新數據顯示，一至七月份，社會消費品零售總額人民幣二十八兆七七四四億元，年增百分之一點二；七月份，社會消費品零售總額三兆九○二二億元，年增百分之○點六，與六月的年增百分之一相比，呈現放緩趨勢，也遠低於市場預測。

在民間內需持續偏弱之際，大陸財政部近日也表示，官方正在繼續研究制訂財政金融協同的新政策以及新舉措，估計將於今年下半年推出。

北京政策研究與顧問機構Trivium China市場研究主管Dinny McMahon近日撰文提出，面對大陸消費疲弱、房地產市場持續低迷，以及家庭信心低迷，大陸決策者至今仍未推出真正的需求面刺激措施，原因是北京正在進行一場長期布局。

文章指出，從北京的角度來看，需求疲弱只是為了換取更大成果所付出的短期代價，打造一個先進技術滲透至每個產業的經濟體，從鋼鐵製造、物流到農業，藉此提高生產力，並鞏固大陸位居科技前沿的地位。

這項策略帶來的後果十分明確。第一，大陸經濟呈現的「Ｋ型」分化短期內不會自行修正，也就是ＡＩ及再生能源產業快速成長，而面向內需的產業停滯；第二，出口將持續大幅成長，因為對於大陸國內經濟無法消化的過剩工業產能而言，出口自然成為主要去化管道。

文章提醒，這對任何在大陸經營業務，或與大陸有商業往來的企業，都具有重大影響。原先依照大陸國內消費反彈進行規畫的企業，需要重新調整預期。

此外，在第三方市場與大陸企業競爭的出口商，應預期競爭將更加激烈。而押注大陸推出刺激措施、帶動大陸股市反轉的投資人，也應重新思考。

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