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陸機器人產業 布局東協戰略

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

智能機器人生態出海大會八月二十八日至二十九日在廣西柳州市舉行，來自大陸各地智能機器人行業專家、代表與東協各國來賓聚集，共商面向東協的智能機器人產業生態建設與海外市場合作。 　　

中新社報導，大會期間，《共建面向東協智能機器人產業服務平台合作備忘錄》及多批次出海訂單、合作項目完成電子簽約。簽約內容涵蓋面向東協、俄羅斯等地區的海外訂單以及大陸多地產業投資項目，覆蓋機器人整機製造、核心零部件、新能源、顯示器件、智能科技等多個領域。

作為廣西最大、也是距離東協最近的工業城市之一，柳州市正搶抓東協市場機遇。中共柳州市委書記張壯在會上介紹，柳州將人工智能終端及機器人產業作為新的支柱產業培育，全市人工智能終端及機器人規上工業企業達四十六家，二○二五年產值達到二三七點二億元（人民幣，下同），同比增長百分之三十九點五。    

大陸國家製造強國建設戰略諮詢委員會副主任蘇波指出，今年上半年大陸工業機器人出口額達六十二點九億元，同比增長百分之十八點六，其中東協市場為第一大出口區。

寮國駐南寧總領事館總領事翁巴努·西巴色期待，寮中在機器人領域深化合作。他指出，當前寮國優先發展人工智能、數位經濟和高科技產業，希望大陸機器人企業赴寮國投資，賦能當地經濟發展，並藉助魯班工坊等職業教育項目加快當地數位化和智能化人才培養。

東協 機器人

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