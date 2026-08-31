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北京開跑 陸機器人運動會 破人類紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在第二屆世界人形機器人運動會上，天工隊獲得400米田徑大型組冠軍。本報北京傳真
在第二屆世界人形機器人運動會上，天工隊獲得400米田徑大型組冠軍。本報北京傳真

在日前舉行的在第二屆世界人形機器人運動會上，誕生在北京的人形機器人天工Ultra，分別以卅八點一五秒和八點六四秒的成績，勇奪四百米大型組冠軍和「百米飛人大戰」冠軍，成績均打破人類紀錄。它的「兄弟」、北京人形機器人創新中心不久前發布的天工Omni則奪得四百米小型組冠軍。

在本屆世界人形機器人運動會上，不只是天工家族，機器人領域的一群「北京人」正不斷圈粉：銀河通用機器人最新發布的智慧體人形機器人Galbot ET一手握網球拍，與知名網球運動員上演首次人機網球對打；因時靈巧手完成拉弓射箭等高難度操作；加速進化攜多台最新發布的T二機器人，在開幕式上變換陣型拼出「ＢＥＩＪＩＮＧ」字樣，整齊劃一的動作與穩定的動態控制，讓其成為足球比賽的標配球員。一場場比賽顯露出北京人形機器人在不同領域、不同環節多點突破的硬核實力。

越來越多高中生、大學生正成為北京機器人領域的新生代力量。在靈巧手專項賽現場，北京清華大學賽隊的大一學生任梓文捧著電腦爭分奪秒做最後測試。隨著指尖在電腦鍵盤上敲擊，機器人緩緩伸出手，精準抓握木條，按順序逐層搭建。「團隊解決獨立關節控制問題，還開發雙手鏡像和雙臂定向兩種模式以提高速度。」

這是北京特有的創新優勢。除了北京清華大學、北京大學、北京航空航太大學、北京理工大學、中國科學院自動化研究所等一批頂尖高等院校科研院所，北京還集聚了一批大陸頂尖的機器人研發人才、前沿技術成果，源源不斷為產業反覆運算輸送核心動能。

一個產業崛起，也需要各種資源協同聚合，保駕護航。年初，北京人形機器人創新中心中試驗證平台在亦莊啟動運行，年產能達五千台套，可提供從試製打樣到測試驗證一站式服務。

北京出資設立百億級機器人產業發展基金，紅杉資本、高瓴創投、ＩＤＧ資本等中國知名投資機構密集布局，構建起「政府基金+社會資本」的金融保障體系，形成覆蓋早期研發、中試生產到場景應用的全鏈條投資格局。

在人形機器人這一新興賽道上，北京整機企業超過卅家，占全大陸比重超過百分之廿；機器人產業營業收入從二○二三年的一百五十億元人民幣增至二○二五年的五一八億元。

北京 運動 機器人

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