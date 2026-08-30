長鑫LPDDR6量產 小米率先採用

長鑫科技甫於半年報披露自主研發的LPDDR6晶片已向「關鍵客戶」送樣驗證，正加速推進量產。該公司昨（29）日便在微博發布貼文表示，「長鑫LPDDR6內存正式量產，小米18 Fold新折疊旗艦手機首發搭載」，將於9月亮相。

長鑫科技28日公布上半年財報披露，自主研發的LPDDR6晶片性能較上一代LPDDR5X實現全面躍升，並已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產。作為最新一代的低功耗產品，LPDDR6未來預計在行動裝置、伺服器、智能汽車等領域會有廣泛運用。

財報顯示，LPDDR6晶片透過架構創新及數據傳輸優化技術，充分釋放數據傳輸潛力，最高傳輸速率達12,800Mbps，晶片最高容量16GB。

隨後，小米董事長兼CEO雷軍29日在社交媒體上發布視頻。

他表示，長鑫公布LPDDR6記憶體實現量產，首發將用在小米的最新機型小米18 Fold，小米18 Fold也成為首款搭載大陸國產自研晶片和國產記憶體（LPDDR6）的旗艦機型。

在AI需求爆發的趨勢下，LPDDR6被視為端側AI算力釋放的關鍵支柱，應用場景涵蓋智慧手機、PC等設備，並延伸至智慧座艙、AI資料中心等。

三星在今年1月就亮出自家LPDDR6樣品，SK海力士3月宣布完成全球首個產品認證，兩家都把量產節點鎖定在今年下半年。然而，長鑫是第一個把產品做到量產落地，這直接打破了韓企巨頭對新一代LPDDR標準首發權的長期壟斷。

長鑫LPDDR6的量產，也為大陸國產生態鏈提供自主可控的高端存儲技術支撐，加速大陸產業建立全球話語權。