陸AI、能源、汽車企業 海外報捷

海外業務成為不少A股上市公司業績增長重要引擎，其中，以AI、能源、汽車三大領域最為明顯，部分企業海外營收更跨越人民幣1,000億元門檻。

分析師指出，AI算力建設熱潮、海外能源基礎建設需求、汽車出口蓬勃發展等多重因素，共同驅動A股上市公司海外業務大幅增長。相關公司仰賴自身優勢，或是深耕成熟海外客戶、開拓新興市場，在光通訊模組、記憶體、整車、電力設備等領域持續輸出產品與服務。

上海證券報報導，Choice數據顯示，已有2,676家上市公司公布2026年上半年海外業務情況，其中74家海外營收規模突破人民幣100億元，更有兩家超過人民幣1,000億元。

立訊精密以人民幣1,460億元的上半年度海外營收位居榜首，占總營收比重達83.7%。洛陽鉬業上半年海外營收亦達人民幣1,220億元。

從占比來看，在上半年海外營收超過人民幣100億元的上市公司中，安道麥、傳音控股、華利集團、中際旭創等相關占比居於高位，分別為100%、99.7%、96.2%和94.8%。

眺遠諮詢董事長高承遠表示，仰賴大陸製造業的技術更新與供應鏈韌性，電子、汽車、電力設備等行業逐步建構起全球競爭優勢。

從長期發展視角看，高承遠認為，A股上市公司「出海」正在進行三大轉型：首先從「產品輸出」轉向「能力輸出」，在海外市場建立研發、製造、服務的全產業鏈布局。

其次，從「成本優勢」轉向「品牌溢價」，透過IP化營運和數位化行銷建構全球品牌認知；最後，從「單打獨鬥」轉向「生態整合」，由產業鏈龍頭企業帶動上下游整合外銷。