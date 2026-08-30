陸房貸期限延至最長40年 政府祭多項新規救房市

大陸拯救房市出大招。中國人民銀行（大陸央行）等多部門推出一系列新規，其中將個人住房貸款期限由最長30年延至40年。同時，針對購買預售屋的購房者，銀行必須等到該房地產項目「竣工驗收備案」完成後，才能正式發放個人房貸，確保買家「能拿房，再還貸」，推行現房（成屋）銷售。

對此，人行相關部門負責人表示，將個人住房貸款期限延長至最長40年，給予借貸雙方更大彈性，具體期限由購房人與商業銀行協商決定。

據香港經濟日報引述光大證券固定收益首席分析師張旭分析，給予符合條件的借款人更長還款期限，可以有效降低月供（按月償還的貸款本金與利息）壓力，這對於月收入不高的年輕人尤為「實惠」。

不過，當前大陸銀行貸款仍有年齡限制。以建設銀行為例，銀行要求借款人年齡+貸款期限一般要小於或等於75歲，最多可以放寬到80歲。所以，房貸延長到最多40年後，能不能貸這麼長，還得問問銀行。

與此同時，大陸住房城鄉建設部、自然資源部、金融監管總局聯合發布「關於完善商品住房銷售制度的通知」，對於新出讓土地的商品住房專案和已出讓土地未取得建設工程規劃許可證的商品住房專案，要求優先選擇現房銷售；已取得建設工程規劃許可證的商品住房項目，鼓勵實行現房銷售。

每日經濟新聞引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，現房銷售短期內可能減少房屋供應，但不會減少銷售，同時會對現有的住房供需關係進行再平衡。

過去形成的預售為主、快速周轉的商品住房銷售制度，已不適應當前市場發展的新階段新要求，迫切需要改革完善。

通知亦要求，購房資金應全部存入資金監管帳戶，商品住房項目具備交付條件後，解除資金監管；房地產開發企業違約不能按期交房的，購房人有權按照合約約定提出解除購房合約；各地要有力有序推行商品住房現房銷售，實現「所見即所得」，減少商品住房交付糾紛。