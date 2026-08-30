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陸相關指數恐續收縮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸國家統計局將於31日發布8月製造業採購經理指數PMI），分析指出，8月製造業PMI有望較7月回升，但仍可能處於收縮區間，內需疲弱及房地產市場調整仍是主要下行壓力，出口及高技術製造業則可望提供支撐。

大陸官方數據顯示，7月製造業PMI為49.2，月減1.1，跌破50榮枯線，為五個月新低；非製造業商務活動指數為49，月減1.2，寫2022年12月以來最低水準；綜合PMI產出指數為49.3，月減1.3，顯示企業生產經營活動較6月放緩。

針對8月PMI走勢，東方金誠首席宏觀分析師王青指，8月製造業PMI沒有明顯季節性規律，主要受當前經濟運行情況影響，有可能仍在收縮區間，預估8月PMI或在49.7左右，較7月反彈，但將連續兩個月處於收縮區間。

王青認為，大陸第3季房地產市場調整幅度可能加大，宏觀政策總體還處於觀察期，內需不足將持續對製造業PMI帶來下行壓力；不過，短期內出口高增及高技術製造業較快發展，有望支撐製造業景氣。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰則研判，8月PMI回升可能性較大，企業預期美國關稅後續進一步上升，搶出口仍將持續，加上政治局會議提出穩增長政策，內需後續或將改善。

指數 經濟學人 PMI

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