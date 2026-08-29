快訊

強聖嬰讓西太平洋成颱風窩！低壓籠罩＋西南風 中南部雨恐再炸2周

AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？專家警告這類股票恐重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

陸拚人形機器人萬台落地 德智庫：仍難證明真實市場需求

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年7月在2026上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社
今年7月在2026上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社

大陸官方推動人形機器人實景實訓，目標2026年底形成上百個高價值應用場景及萬台級落地能力。不過，德國智庫墨卡托中國研究所指出，目前人形機器人商業應用仍有限，官方動員地方政府及央企提供真實場域與資金，仍不足以證明市場存在自然形成的需求。在此背景下，歐洲企業或許可以取得「後發者優勢」。

據人民日報，大陸工信部、國務院國資委今年6月印發通知，提出到2026年底，人形機器人等重點產品在一批代表性場景中率先完成應用驗證和常態部署，形成上百個高價值應用場景，帶動形成萬台級規模落地能力。

其中，會將應用場景的重點面向生產製造、檢測分析、維修維護、倉儲物流、餐飲零售、醫療康養、安全生產、應急救援、防災減災等場景。

墨卡托中國研究所近日指出，繼宇樹科技之後，其他多家機器人製造商預計也將陸續上市。然而，目前人形機器人具有商業可行性的應用仍然不多。

文章稱，工作場所營運單位缺乏誘因承擔測試新技術的成本，因為這項技術最終可能無法比更簡單的自動化方式或人力表現得更好。目前由地方政府與機器人廠商共同支持的訓練中心，仍無法完全重現真實作業環境中的各種變化。

這項新計畫將動員地方政府及中央國有企業，在實際工作環境中安排訓練，並透過自身的資金機制支持初期部署。這可能產生更具代表性的實際作業數據，同時為製造商帶來早期營收。不過，這仍無法證明市場存在自然形成的需求。

此外，以時間點來看，通知將11月30日訂為提交成果的期限，這將限制該計畫能進行的新實驗數量。

文章評論，有鑑於目前仍缺乏經過驗證的商業應用，歐洲企業或許可以取得「後發者優勢」，先觀察中國的實驗，找出具有持久性的應用場景，再部署人形機器人。但文中也點出，中國機器人製造商已經開始規模化生產，因此歐洲企業仍有不少差距需要追趕。

人形機器人

延伸閱讀

促進高品質發展 陸發改委：全鍊條推動積體電路關鍵核心技術攻關

讀家觀點／機器人定位：中日各有追求 台灣路在何方

華碩成立實體AI事業群 納入人形機器人計畫9月上路

機器人 場域驗證走向商用部署－實體ＡＩ進工廠 拚落地應用

相關新聞

北京押注科技、不急救內需？ 研究：北京「長期布局」恐加劇K型分化

北京政策研究與顧問機構Trivium China指出，北京面對消費疲弱、房市低迷，仍未推出大規模需求面刺激，反而著眼長期推動先進技術向各產業擴散。這項策略恐使中國「K型」經濟分化延續，並促使國內無法消化的過剩產能持續轉向出口，加劇海外市場競爭。

Shein赴港IPO背後 路透：從「新加坡漂白」轉向擁抱中國背景

大陸跨境電商巨頭Shein即將於下週正式在港交所上市。路透引述消息人士報導，Shein近年重新強調與中國的連結，並承諾擴大在陸投資，以取得赴港上市批准。分析認為，在歐美監管與地緣政治壓力升高下，Shein過去淡化中國背景的全球化策略已難以為繼。

不滿被列黑名單 長鑫存儲提告美國防部：「軍工企業」認定武斷

大陸DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。長鑫正積極拓展海外市場，長期希望進軍美國，但美國出口管制等地緣政治風險，仍為其國際化布局增添變數。

陸拚人形機器人萬台落地 德智庫：仍難證明真實市場需求

大陸官方推動人形機器人實景實訓，目標2026年底形成上百個高價值應用場景及萬台級落地能力。不過，德國智庫墨卡托中國研究所指出，目前人形機器人商業應用仍有限，官方動員地方政府及央企提供真實場域與資金，仍不足以證明市場存在自然形成的需求。在此背景下，歐洲企業或許可以取得「後發者優勢」。

孫宇晨長文被做成AI劇 「磨指甲」橋段讓張小泉股價漲11%

幣圈大亨孫宇晨與女星景甜的財產糾紛持續發酵，孫宇晨發布6000字長文「我的女友景甜」後，各類衍生的「周邊效應」迅速席捲網路。不僅文中所述的「磨指甲」細節被網友惡搞為張小泉指甲刀海報，帶動張小泉股價28日一度衝高逾11%，更有網友將該篇長文直接製作成AI短劇，在短影音平台傳播。

鐵臂貓黑別、圓諗… 香港這4部動漫入選釜山故事市場

第31屆釜山國際影展將於10月6至15日在海雲台舉行，大會28日公布由亞洲內容及電影市場（ACFM）運營的釜山故事市場（BSM）新增三部香港動畫如「鐵臂貓黑別」及一部漫畫「即棄探員Dolly」等，有助拓展國際市場。另外，同日宣布內地女星范冰冰、南韓電影「韓戲逼人」(內地譯名「蜘蛛網」)導演金知雲，以及南韓電影「寄生上流」攝影師洪慶彪擔任Carte Blanche單元的推介人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。