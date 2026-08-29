長鑫宣布LPDDR6正式量產 小米18 Fold率先搭載

長鑫科技甫於半年報披露自主研發的LPDDR6晶片已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產，該公司今天在微博發布第一條貼文表示，「長鑫LPDDR6內存正式量產，小米18 Fold新折疊旗艦手機首發搭載」，將於9月亮相。

長鑫科技昨天公布2026年上半年財報，財報顯示，公司自主研發的LPDDR6晶片性能較上一代LPDDR5X實現全面躍升，並已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產。

長鑫科技表示，作為最新一代的低功耗產品，LPDDR6未來預計在行動裝置、伺服器、智能汽車等領域會有廣泛運用。

財報顯示，LPDDR6晶片透過架構創新及資料傳輸優化技術，充分釋放資料傳輸潛力，最高傳輸速率達12800Mbps，晶片最高容量16GB。

隨後，小米董事長雷軍回應，祝賀長鑫實現LPDDR6內存量產，「玄戒O3首家支持長鑫LPDDR6，小米18 Fold首發搭載」。

財聯社此前報導，小米8月24日正式發布的玄戒O3晶片，是全球首個支持LPDDR6記憶體晶片的旗艦移動處理器（SoC），長鑫存儲作為小米玄戒O3的LPDDR6記憶體核心合作夥伴，成為大陸國產LPDDR6晶片產品首次在旗艦級處理器晶片上實現應用。

長鑫科技上半年財報顯示，今年上半年營收人民幣1,503億元，年增873%；歸母淨利人民幣776億元（約新台幣3,647億元），基本每股盈餘人民幣1.29元。其中，相比去年同期虧損人民幣23.32億元，今年扭虧為盈淨利人民幣528億，較第一季成長113%。