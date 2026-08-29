快訊

外表開朗熱情！3星座獨處時反差超大 笑容背後藏著脆弱一面

政院設「水及流域永續推動小組」拚承洪韌性！僅開一次會挨批打假球

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議！悍將向聯盟嚴正抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿被列黑名單長鑫存儲提告美國防部 稱「軍工企業」認定武斷

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。法新社
大陸DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。法新社

大陸DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。長鑫正積極拓展海外市場，長期希望進軍美國，但美國出口管制等地緣政治風險，仍為其國際化布局增添變數。

長鑫存儲在拜登政府時期被認定為「中國軍事企業」。今年2月，美國國防部最新修改的貿易黑名單當中，一度去除長鑫存儲與長江存儲這記憶體大廠。不過，就在外界注意到新名單後沒多久，美國國防部便撤下這份建議更新名單。

路透報導，長鑫存儲在訴訟中表示「長鑫存儲與中國軍方沒有關聯」、「長鑫存儲設計、生產和銷售DRAM晶片，是供民用及商業用途，而非軍事用途」。

法院文件顯示，長鑫存儲尋求推翻這項認定，並將公司從美國國防部的名單中移除。遭列入該名單可能導致政府採購方面的限制，並損害公司聲譽。

美國國防部在一份聲明中「依照政策，國防部不會對待審或正在進行中的訴訟發表評論。」

這起訴訟是在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院提出，被告包括美國國防部、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）、副國防部長范伯格（Steve Feinberg），以及負責工業基礎政策的助理國防部長卡德Michael Cadenazzi。

長鑫存儲主張，美國國防部的決定「武斷」，缺乏證據支持，並侵犯公司的正當程序權利。

長鑫存儲這次提起的訴訟，與其他中國企業採取的法律行動類似。今年6月，中國科技及電商巨頭阿里巴巴也因被列入美國國防部認定與中國軍方有關聯的企業名單，而對美國政府提起訴訟。

路透此前報導，長鑫存儲長期而言希望進入美國市場。

日前，市場調查機構Counterpoint Research指出，長鑫存儲近期市占率持續提升，加上蘋果業務機會、全球出口需求恢復以及即將進軍HBM市場等因素，公司未來增長具備較好的發展前景。不過，美國持續收緊的出口管制以及HBM產品尚未實現大規模量產，使市場仍難以準確評估其與國際同行之間的估值水平。

黑名單 提告 美國

延伸閱讀

DRAM業洗牌…長鑫拚追上美光 通用產品領域進入第一梯隊

川習會前震撼彈！傳川普擬准蘋果採購長鑫長江 記憶體鏈引發關注

長鑫科技LPDDR6進入客戶驗證 加速推進量產

五角大廈封殺Anthropic 美法官裁定違法阻禁令

相關新聞

不滿被列黑名單長鑫存儲提告美國防部 稱「軍工企業」認定武斷

大陸DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。長鑫正積極拓展海外市場，長期希望進軍美國，但美國出口管制等地緣政治風險，仍為其國際化布局增添變數。

面板業務承壓 京東方加速轉型、MLED上半年營收大增47%

大陸面板大廠京東方28日發布半年報顯示，上半年面板業務營收小幅下滑，物聯網創新、MLED等新興業務成為成長動能。分析指出，在記憶體晶片漲價抑制消費電子需求之際，大陸面板產業持續承壓，業者也加速轉型。

長鑫科技LPDDR6進入客戶驗證 加速推進量產

大陸DRAM記憶體大廠長鑫科技昨天公布2026年上半年財報，財報顯示，公司自主研發的LPDDR6晶片性能較上一代LPDDR5X實現全面躍升，目前已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產。

美財政部擴大對伊朗制裁名單 香港楷萌貿易被列其中

美國財政部表示，已擴大與伊朗相關的制裁名單，將一家中國公司列入其中。此外，一名1975年出生、居住在阿聯酋的伊朗公民也被列入制裁名單。

【專家之眼】從人形機器人運動會談非人形機器人

全球針對以人形機器人為競賽主體之國際綜合性科技體育賽事，繼2025年首度由北京市人民政府、中央廣播電視總台、世界機器人合作組織以及亞太機器人世界盃國際理事會，聯合主辦世界人形機器人運動會（WHRG：World Humanoid Robot Games）後，今年8月22日至26日再度於北京舉辦第二屆世界人形機器人運動會。

陸CCL龍頭建滔積層板今年七度漲價 價格再上調10%-20%

大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板昨（28）日再向客戶發出漲價通知，指稱受上游玻纖布、銅箔等核心原料供應日益吃緊、價格大幅上漲，自即日接單起調漲部分產品售價，漲幅為10％-20%。值得注意的是，這已經是建滔積層板自今年以來的第七次漲價，幾乎是每月漲價一次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。