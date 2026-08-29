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面板業務承壓 京東方加速轉型、MLED上半年營收大增47%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸面板大廠京東方28日發布半年報顯示，上半年面板業務營收小幅下滑，物聯網創新、MLED等新興業務成為成長動能。分析指出，在記憶體晶片漲價抑制消費電子需求之際，大陸面板產業持續承壓，業者也加速轉型。

第一財經報導，上半年，京東方實現營業營收1031.32億元（人民幣，下同），年增1.83%；歸屬母公司淨利52.48億元，年增61.62%。

分業務看，上半年，面板等顯示器件業務營收817.55億元，年減3.2%；物聯網創新業務營收190億元，年增5.75%；MLED（Mini/Micro LED）業務營收64億元，年增47.37%；智慧醫工業務營收9.57億元，年增4.32%；傳感業務營收4.2億元，年增88.21%。

2026年上半年，記憶體晶片受供需失衡影響，價格大幅上漲，推升終端產品整體成本，持續壓縮產業鏈獲利空間。面板產業競爭日益激烈，也為面板廠商帶來經營壓力。

在此情況下，京東方調整面板業務和產品結構，液晶（LCD）面板「按需生產」，5月以來產能利用率下滑；同時提高柔性OLED面板出貨量。今年6月，京東方8.6代OLED面板產線量產，進一步拓展IT及車用中尺寸OLED面板市場。

另一方面，京東方加快拓展新興業務，其中物聯網創新業務持續布局海外，並擴充自行投資興建的越南智慧終端二期計畫產能；MLED直顯業務加速拓展海外市場，帶動海外營收大幅成長；感測業務方面，玻璃基先進封裝載板已向大陸主要客戶交付樣品。

群智諮詢（Sigmaintell）總經理李亞琴分析，今年受記憶體成本大漲影響，消費電子需求轉弱，面板價格上半年整體下降，面板廠商承壓。在非顯示領域布局較早的面板廠商表現較為穩健。預計下半年顯示面板業會繼續承壓。面板廠商的業績將取決於各自在先進封裝、Micro LED、OLED IT面板等成長領域的表現。

CINNO Research首席分析師周華表示，在消費電子需求整體承壓、記憶體晶片漲價抑制終端消費的大環境下，京東方、TCL華星憑借對電視面板大尺寸化趨勢的把握及新業務落地，穩住了基本盤；深天馬、維信諾因依賴中小尺寸手機面板，受存儲漲價和手機需求收縮衝擊較大。

周華指出，大陸企業OLED手機面板業務普遍處於虧損，幾家龍頭企業均推進8.6代OLED面板生產線項目，積極拓展IT、車用市場，以擴大OLED應用範圍。

京東方 面板 營收

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