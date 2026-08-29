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長鑫科技LPDDR6進入客戶驗證 加速推進量產
大陸DRAM記憶體大廠長鑫科技昨天公布2026年上半年財報，財報顯示，公司自主研發的LPDDR6晶片性能較上一代LPDDR5X實現全面躍升，目前已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產。
長鑫科技上半年財報顯示，今年上半年營收人民幣1,503億元，年增873%；歸母淨利人民幣776億元（約新台幣3,647億元），基本每股盈餘人民幣1.29元。其中，相比去年同期虧損人民幣23.32億元，今年扭虧為盈淨利人民幣528億，較第一季成長113%。
財報顯示，LPDDR6晶片透過架構創新及資料傳輸優化技術，充分釋放資料傳輸潛力，最高傳輸速率達12800Mbps，晶片最高容量16GB。
目前，LPDDR6晶片已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推動量產。
長鑫科技表示，作為最新一代的低功耗產品，未來預計在行動裝置、伺服器、智能汽車等領域會有廣泛運用。
今年3月便有市場消息稱，長鑫科技旗下的長鑫存儲在積極推動LPDDR6產品導入，並已向主要客戶送樣，有望於2026年下半年發表並導入量產。
陸媒此前分析，去年DDR系列和LPDDR系列分別佔長鑫科技主要業務營收的31.87%和66.43%。LPDDR6接近驗證尾聲，意味著長鑫的低功耗行動記憶體產品可能很快進入新一輪產品升級。
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