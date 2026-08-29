美財政部擴大對伊朗制裁名單 香港楷萌貿易被列其中

美國財政部表示，已擴大與伊朗相關的制裁名單，將一家中國公司列入其中。此外，一名1975年出生、居住在阿聯酋的伊朗公民也被列入制裁名單。

美國財政部海外資產管制辦公室的聲明顯示，本次制裁針對的是一家在香港註冊的公司──香港楷萌貿易有限公司。該公司網站自稱是重型設備、工業機械和零配件的供應商，並提供倉儲、貨運代理和清關等服務。

美國財政部指出，該公司涉嫌協助伊朗的某家交易所（Exchange House）進行洗錢與轉移資金。它允許已受制裁的伊朗一家貨幣兌換所 Pedram Pirouzan Exchange House利用它「為伊朗洗錢」。

而Pedram Pirouzan Exchange House先前則被指控為伊朗「影子銀行」，協助伊朗政府及金融機構洗錢並規避國際制裁，而成為美國政府制裁的對象。

2月28日，美國和以色列開始對伊朗境內目標進行空襲，伊朗隨即反擊了。 6月中旬，伊朗和美國簽署了停戰諒解備忘錄，但不久後，雙方再次交火。如今雙方未再直接交戰，但美國對伊朗實施嚴厲的經濟制裁。