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美財政部擴大對伊朗制裁名單 香港楷萌貿易被列其中

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
被制裁的楷萌貿易自稱為各行各業的重型設備和工業機械提供全球供應鏈解決方案。 圖取自該公司網站
被制裁的楷萌貿易自稱為各行各業的重型設備和工業機械提供全球供應鏈解決方案。 圖取自該公司網站

美國財政部表示，已擴大與伊朗相關的制裁名單，將一家中國公司列入其中。此外，一名1975年出生、居住在阿聯酋的伊朗公民也被列入制裁名單。

美國財政部海外資產管制辦公室的聲明顯示，本次制裁針對的是一家在香港註冊的公司──香港楷萌貿易有限公司。該公司網站自稱是重型設備、工業機械和零配件的供應商，並提供倉儲、貨運代理和清關等服務。

美國財政部指出，該公司涉嫌協助伊朗的某家交易所（Exchange House）進行洗錢與轉移資金。它允許已受制裁的伊朗一家貨幣兌換所 Pedram Pirouzan Exchange House利用它「為伊朗洗錢」。

而Pedram Pirouzan Exchange House先前則被指控為伊朗「影子銀行」，協助伊朗政府及金融機構洗錢並規避國際制裁，而成為美國政府制裁的對象。

2月28日，美國和以色列開始對伊朗境內目標進行空襲，伊朗隨即反擊了。 6月中旬，伊朗和美國簽署了停戰諒解備忘錄，但不久後，雙方再次交火。如今雙方未再直接交戰，但美國對伊朗實施嚴厲的經濟制裁。

伊朗 香港 美國 美伊戰爭

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