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輝達供應商 勝宏訂單滿手
輝達PCB供應商勝宏科技表示，目前公司在手訂單飽滿，訂單能見度處於歷史高位。高多層板、高密度互連（HDI）類高階產品排單已經延續至2027年。
關於產能規劃，勝宏科技表示，2026年固定資產投資金額不超過人民幣180億元（約新台幣846億元），主要在大陸境內擴產。
然而，有機構分析，勝宏科技面臨PCB行業具有景氣循環特性、行業競爭可能加劇、研發可能不如預期的風險因素，將對經營產生不利影響。
此外，該公司實際控制人陳濤把一部分股權轉讓給配偶劉春蘭，也有業內人士擔憂股權結構變動。
勝宏科技2026年上半年營收人民幣116億元，年增28%，淨利潤人民幣28億元（約新台幣132億元），年增33%。
單獨看第2季數據，公司營收增長29.49%至人民幣61.1億元，但扣非（扣除非經常性損益）後歸於母公司淨利潤人民幣11.61億元，年減5.28%，毛利率32.1%，第1季為34.46%，2025年第2季為38.83%，毛利率按年下滑6.73個百分點。
半年報顯示，公司生產所需原材料主要為銅箔基板、半固化片、銅球、銅箔，原材料成本占產品成本比重較高。原材料大幅漲價情形之下，公司會相應提高產品售價，但向下游傳導存在一定滯後。
該公司原材料受到國際市場銅、黃金、石油等大宗商品和高端銅箔基板供求關係影響較大。
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