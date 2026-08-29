輝達供應商 勝宏訂單滿手

大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板昨（28）日再向客戶發出漲價通知，指稱受上游玻纖布、銅箔等核心原料供應日益吃緊、價格大幅上漲，自即日接單起調漲部分產品售價，漲幅為10％-20%。值得注意的是，這已經是建滔積層板自今年以來的第七次漲價，幾乎是每月漲價一次。

2026-08-29 01:09