大陸19家白酒上市公司半年收入大減 景氣指數續滑

中國大陸財經媒體今天報導，中國19家白酒上市公司上半年合計營業收入人民幣1794億元，年減97億元（新台幣456億元），負成長5.1%，白酒行業上半年仍未走出深度調整。

第一財經報導，截至今晚，除山西汾酒外，其餘19家A股及H股白酒上市公司的半年業績出爐。除了上述營收統計，合計歸屬母公司的淨利潤674億元，也比去年同期減少95億元，下降12.3%。

報導指出，營收與淨利潤雙雙下滑，中國白酒行業的深度調整已持續3年，仍未見結束跡象。

中國酒類流通協會發布的2026年第2季中國酒類市場景氣指數（ACI）顯示，指數仍在下降。今年第2季市場景氣指數為43.41，低於50的景氣分界線，較2025年第4季49.72和2026年第1季47.32進一步下滑。

從個體表現來看，白酒行業的分化進一步加劇。在已公布業績的19家白酒股中，僅貴州茅台、五糧液、迎駕貢酒、金徽酒、珍酒李渡5家營收增長，其餘14家都出現不同程度衰退。

報導引述白酒獨立評論員肖竹青表示，白酒行業總量處在縮量競爭階段，消費復甦節奏不均衡，宴席、商務恢復不如預期。部分酒公司的業績表現是個體戰略執行的結果，大量區域酒公司依然庫存高、價格不穩、省外拓展乏力。

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