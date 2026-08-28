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維護購屋者權益…大陸推出房市新政 房貸期限最長可40年

中央社／ 上海28日電
中國政府近日頻頻推出房市相關政策。中新社
中國政府近日頻頻推出房市相關政策。中新社

中國政府近日頻頻推出房市相關政策。中國央行今天宣布，將個人住宅貸款期限由最長30年放寬至40年；並延後個人房貸的銀行撥款時間點，購屋者開始還房貸的時間點也因此延後。

央視新聞報導，中國人民銀行（中國央行）、國家金融監督管理總局今天聯合印發「關於改革完善房地產信貸管理 推動加快構建房地產發展新模式的意見」。

據報導，中國近年來房屋建築標準提高、施工流程拉長，建案主體結構封頂後仍有大量裝修、綠化等工程，現行個人房貸「封頂放款」的作法偏早，一旦已售建案逾期交屋，容易出現還沒拿到房子、就先還貸款的問題，不利購屋者。

中國央行新措施在維護購屋者合法權益方面有4點改善，包括延後個人住房貸款發放時點、明確個人住房貸款應通過受託支付方式發放、延長個人住房貸款最長期限、給予銀行債務重組更大自主權。

新措施規定，新建住宅若採現房（新成屋）銷售，個人房貸應在銷售備案後撥款，並且受託支付至專案公司在主辦銀行開立的資金帳戶。

預售屋應嚴格在建案竣工備案後撥款，確保購屋者能拿房、再還貸。並且受託支付至專案預售資金監管帳戶（信託帳戶）。

個人房貸期限由最長30年延長至最長不超過40年，具體期限由購屋者與商業銀行協商合理確定。

房貸借款人若階段性失去收入來源導致還款困難，商業銀行可以按市場化、法治化原則與借款人自主協商，靈活採取合理延後還款時間、貸款展期、延遲還本等方式調整還款計畫。

房貸 房市 中國人民銀行

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