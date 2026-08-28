鴻蒙生態料今年底突破1億用戶 Q2全球市占率已達5%

華為28日舉行鴻蒙生態大會2026，華為輪值董事長徐直軍表示，HarmonyOS 6終端設備已超過8,000萬台，預計第4季突破1億，邁過生態發展的規模臨界點，進入增長新階段。

香港經濟日報報導，截至8月20日，裝載HarmonyOS 6終端設備數已突破8,000萬台。目前鴻蒙原生應用突破10萬個，在HarmonyOS手機上可取得的應用超過40萬個。

徐直軍表示，鴻蒙生態距離最終成功仍面臨兩個考驗，一是掌握AI時代的機遇，讓鴻蒙智能化體驗領先，二是鴻蒙成功走向海外，實現全球化發展。

他認為，鴻蒙生態真正成功的標誌是在全球市場佔據一席之地，期待與開源鴻蒙社區、智能設備廠商、海外夥伴一起，在有條件的國家和地區先行先試，在驗證模式、沉澱最佳實踐的基礎上，實現鴻蒙生態的全球化規模發展。

市調機構數據Counterpoint Research最新報告顯示，以今年第2季全球市占率來看，iOS的市占率達20%，創歷年第2季新高；Android年減4%至75%，主要受到iOS與HarmonyOS競爭加劇影響；HarmonyOS的市占率則達5%。

報告稱，HarmonyOS第二季占大陸智慧型手機銷量的24%，華為暢享90 Pro Max對銷量帶來顯著貢獻，舊款智慧型手機也持續支撐市場需求。由於更多零組件向本土供應商採購，華為較能避免零組件價格上漲帶來的衝擊，並提升競爭力。