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DeepSeek擬新一輪融資 估值預計達740億美元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
DeepSeek據報正尋求新一輪融資，籌集74億美元，以用於研發和運算基礎建設。本輪融資對DeepSeek的估值預計達740億美元，高於6月時的逾500億美元。路透
DeepSeek據報正尋求新一輪融資，籌集74億美元，以用於研發和運算基礎建設。本輪融資對DeepSeek的估值預計達740億美元，高於6月時的逾500億美元。路透

DeepSeek據報正尋求新一輪融資，籌集74億美元，以用於研發和運算基礎建設。本輪融資對DeepSeek的估值預計達740億美元，高於6月時的逾500億美元。

華爾街日報引述知情人士稱，在最新一輪融資中，包括礪思資本、拾象科技及寧德時代在內的現有股東都有注入新資金。另外，部分由地方政府融資平台支持的基金亦計劃參與。

與上一輪融資不同，DeepSeek在上一輪融資中要求大多數投資者必須投資於創始人梁文峰管理的有限合夥企業，但在最新一輪融資中將允許更多直接投資。

知情人士透露，DeepSeek年度經常性收入已達5億美元，公司已聘請銀行及顧問，為明年在上海上市做準備。

今年DeepSeek首次決定接受外部融資，被視為AI產業資金需求大幅增長、企業在激烈競爭中面臨更大人才壓力的一個訊號。

美國科技媒體The Information近日報導，DeepSeek今年前七個月用於AI基礎設施的支出約為人民幣110億元，包括租用AI服務器、購買晶片和其他計算設備，算力投入進一步擴大。

DeepSeek也調整API價格來增加營收，以DeepSeek-V4-Pro為例，8月17日起，高峰時段快取未命中輸入價格由3元升至9元（人民幣，下同），漲幅200%；輸出價格由6元升至27元，漲幅350%；緩存命中輸入則由0.025元升至0.30元，漲幅達1100%。

DeepSeek 寧德時代 美元

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