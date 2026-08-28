快訊

獨／球員受傷、場內藏廢棄物…新竹棒球場案偵辦近4年 林智堅涉偽造文書不起訴

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

王月才挺過2次開顱手術撿回一命 驚傳身體出狀況急取消活動

聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪上半年淨利年減逾兩成 海外出口逆勢增近七成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪2026年上半年營收人民幣3448.2億元（合約新台幣1.62兆），年減7.13%；淨利人民幣123.3億元（合約新台幣580億），年減20.54%，汽車相關業務收入也下滑近9%。新華社
比亞迪2026年上半年營收人民幣3448.2億元（合約新台幣1.62兆），年減7.13%；淨利人民幣123.3億元（合約新台幣580億），年減20.54%，汽車相關業務收入也下滑近9%。新華社

比亞迪2026年上半年營收人民幣3448.2億元（合約新台幣1.62兆），年減7.13%；淨利人民幣123.3億元（合約新台幣580億），年減20.54%，汽車相關業務收入也下滑近9%。不過，海外市場持續成長，上半年出口78.9萬輛、年增67.9%，成為重要成長動能。

比亞迪今天公報2026上半年財報顯示，實現營業總收入3448.2億元（人民幣，下同），年減7.13%；歸屬於上市公司股東淨利潤123.3億元，年減20.54%。每股收益1.35元。

其中，汽車和汽車相產品等業務收入2753億元，年減8.98%，被視為拖累整體收入的主要因素；電子及其他產品業務的收入約694億元，年增0.96%；佔總收入的比例分別為79.85%和20.13%。

今年上半年毛利649.89億元，年減2.81%，毛利率由去年上半年約18.01%上升至期內約18.85%。公司說明，主要是受海外新能源汽車業務增加影響。今年上半年，比亞迪研發投入達到289億元，持續加碼整車、電池、儲能等技術研發。

在產品銷售方面，今年上半年整車累計銷量180.85萬輛，其中海外出口78.9萬輛，年增67.9%，單在6月海外銷量突破17.49萬輛，創下歷史單月新高，海外業務成為最重要增長引擎。

比亞迪表示，雖然下半年內需復甦力度仍有待進一步鞏固，供應鏈穩定性亦可能面臨反覆挑戰，但行業整體基本面依然穩健向好。從中期看，支持因素持續向好。海外市場拓展亦有望成為新的增長動力。

此前，外資機構Jefferies分析師指出，投資人將密切關注比亞迪的利潤率表現，藉此觀察下半年中國國內獲利能力的復甦速度。

此外，海外業務表現同樣是市場關注焦點，尤其歐洲與拉丁美洲市場近年已成為比亞迪銷量與獲利的重要來源，在中國國內競爭加劇、價格壓力升溫的情況下，海外市場可望成為支撐獲利成長的關鍵動能。

比亞迪 出口 人民幣 財報

延伸閱讀

汽車業獲利率僅3.6%

阿里第2季失色…淨利年減76% 巨資投入AI難變現

中國車市5個月狂推542款新車　車廠高層示警：新車熱度撐不過3個月

全球最大的中國電動車市場也降溫了？銷量年減14%　補貼縮水、經濟放緩雙重打擊

相關新聞

陸DRAM一哥長鑫科技上半年營收增八倍 獲利超3,600億元

大陸DRAM一哥長鑫科技公布半年報，今年上半年營收人民幣1,503億元，年增873%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣776億元（約新台幣3,647億元），基本每股收益人民幣1.29元。其中，今年第2季淨利人民幣528億，較第1季增長113%。

美智庫拋中國擠壓論 大陸官員批抹黑：目的是破壞「全球合作大局」

對於近期美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）提出「china squeeze」（中國擠壓）概念，認為中國的製造業能力不僅衝擊發達國家，還擠佔「全球南方」國家的發展空間，大陸發改委政策研究室副主任、發言人李超28日回應，這是對中國「又一次攻擊抹黑」，目的是為了「維護自身霸權，攻擊乃至否定別國的正當發展權，破壞全球合作大局」。

鴻蒙生態料今年底突破1億用戶 Q2全球市占率已達5%

華為28日舉行鴻蒙生態大會2026，華為輪值董事長徐直軍表示，HarmonyOS 6終端設備已超過8,000萬台，預計第4季突破1億，邁過生態發展的規模臨界點，進入增長新階段。

DeepSeek擬新一輪融資 估值預計達740億美元

DeepSeek據報正尋求新一輪融資，籌集74億美元，以用於研發和運算基礎建設。本輪融資對DeepSeek的估值預計達740億美元，高於6月時的逾500億美元。

比亞迪上半年淨利年減逾兩成 海外出口逆勢增近七成

比亞迪2026年上半年營收人民幣3448.2億元（合約新台幣1.62兆），年減7.13%；淨利人民幣123.3億元（合約新台幣580億），年減20.54%，汽車相關業務收入也下滑近9%。不過，海外市場持續成長，上半年出口78.9萬輛、年增67.9%，成為重要成長動能。

陸房地產商萬科半年淨虧損702億元 公司點出3主要原因

中國房地產商萬科發布半年度報告，今年上半年營收年減33.38%，歸屬母公司股東淨損149.51億元（約新台幣702億元）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。