比亞迪上半年淨利年減逾兩成 海外出口逆勢增近七成

比亞迪2026年上半年營收人民幣3448.2億元（合約新台幣1.62兆），年減7.13%；淨利人民幣123.3億元（合約新台幣580億），年減20.54%，汽車相關業務收入也下滑近9%。不過，海外市場持續成長，上半年出口78.9萬輛、年增67.9%，成為重要成長動能。

比亞迪今天公報2026上半年財報顯示，實現營業總收入3448.2億元（人民幣，下同），年減7.13%；歸屬於上市公司股東淨利潤123.3億元，年減20.54%。每股收益1.35元。

其中，汽車和汽車相產品等業務收入2753億元，年減8.98%，被視為拖累整體收入的主要因素；電子及其他產品業務的收入約694億元，年增0.96%；佔總收入的比例分別為79.85%和20.13%。

今年上半年毛利649.89億元，年減2.81%，毛利率由去年上半年約18.01%上升至期內約18.85%。公司說明，主要是受海外新能源汽車業務增加影響。今年上半年，比亞迪研發投入達到289億元，持續加碼整車、電池、儲能等技術研發。

在產品銷售方面，今年上半年整車累計銷量180.85萬輛，其中海外出口78.9萬輛，年增67.9%，單在6月海外銷量突破17.49萬輛，創下歷史單月新高，海外業務成為最重要增長引擎。

比亞迪表示，雖然下半年內需復甦力度仍有待進一步鞏固，供應鏈穩定性亦可能面臨反覆挑戰，但行業整體基本面依然穩健向好。從中期看，支持因素持續向好。海外市場拓展亦有望成為新的增長動力。

此前，外資機構Jefferies分析師指出，投資人將密切關注比亞迪的利潤率表現，藉此觀察下半年中國國內獲利能力的復甦速度。

此外，海外業務表現同樣是市場關注焦點，尤其歐洲與拉丁美洲市場近年已成為比亞迪銷量與獲利的重要來源，在中國國內競爭加劇、價格壓力升溫的情況下，海外市場可望成為支撐獲利成長的關鍵動能。