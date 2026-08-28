陸DRAM一哥長鑫科技上半年營收增八倍 獲利超3,600億元

大陸DRAM一哥長鑫科技公布半年報，今年上半年營收人民幣1,503億元，年增873%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣776億元（約新台幣3,647億元），基本每股收益人民幣1.29元。其中，今年第2季淨利人民幣528億，較第1季增長113%。

長鑫表示，報告期內，全球DRAM市場供不應求，本期DRAM產品價格上漲及銷售數量大幅增加。

從單季度指標來看，2026年第2季公司毛利率為87.59%，年增74.68個百分點，季增8.44個百分點；淨利率為74.91%，較去年同期上升88.57個百分點，較上季度上升9.92個百分點。

資料顯示，長鑫科技是大陸規模最大、技術最先進、布局最全的DRAM研發設計製造一體化企業。自2016年成立以來，公司始終專注於DRAM產品的研發、設計、生產及銷售。主營業務收入構成中，LPDDR系列占65.86%，DDR系列31.60%，其他產品及服務1.68%。

據Counterpoint Research數據，按2026年第1季營收計算，長鑫科技全球市占率已增長至8%。目前，公司位列全球DRAM市場第四。

截至8月28日收盤，長鑫科技股價報每股人民幣58.6元，累計上漲576.67%，總市值約人民幣3.978兆元。