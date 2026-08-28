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陸房地產商萬科半年淨虧損702億元 公司點出3主要原因
中國房地產商萬科發布半年度報告，今年上半年營收年減33.38%，歸屬母公司股東淨損149.51億元（約新台幣702億元），虧損規模較去年同期擴大。
萬科發布半年度報告。據界面新聞28日報導，報告顯示，報告期內公司實現營收701.69億元，年減33.38%；歸屬母公司股東淨損149.51億元，虧損規模較去年同期有所擴大。
萬科經營活動產生的現金流淨額4.95億元；相較去年同期淨流出30.39億元，由負轉正。公司持續推進降本增效措施，費用支出連續8季下降，內部成本管控有成效；目前萬科的債務與流動性依然承壓，業績壓力仍然存在。
對於半年度報告出現大額虧損，萬科點出3個主要原因。
第1點為房地產開發項目結算規模顯著下降，開發業務結算毛利率處於低位；第2點為結合目前房地產行業環境、各地市場行情變化，公司評估資產價值後，新增提列資產減損損失；第3點為部分經營性業務以及非主業財務投資出現虧損，加上折舊、攤銷等因素，拖累今年上半年獲利表現。
萬科表示，今年下半年將從5方面繼續推進相關工作，包括優化資產結構與品質；以客戶需求為導向、深化好房子、好服務、好社區產品理念；積極回應都市更新政策；探索創新業務模式；透過數位化、科技化等方式提升營運品質與經營效率。
在中國房地產市場低迷環境中，萬科為少數尚未發生公開債務違約的大型房企；不過萬科持續面臨虧損問題，今年12月將面臨數筆境內債券到期償付壓力。
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