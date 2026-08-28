陸房地產商萬科半年淨虧損702億元 公司點出3主要原因

智譜26日晚間上線並開源GLM-5.3-Flash（320B-A18B），並官方確認其正是過去一周刷屏海外開發者社區的匿名模型Ox-Alpha，中文社區稱之為「牛來」。該模型為GLM-5系列首個原生多模態模型。值得注意的是，其算力由10萬張中國國產晶片承載，有機構稱，硬體效率及單token成本已達到與主流輝達GPU相當水平。

2026-08-28 14:10