大陸振興房市重要政策工具 20城市推出購屋利息補貼

房地產數據分析機構中指研究院初步統計，中國已逾20個城市推出住宅貸款貼息政策。住宅貸款利息補貼正成為中國地方政府支持住房消費的重要政策工具。

經濟參考報引述中指研究院分析，貼息政策可與婚育支持、人才引進、住宅舊換新等政策深度融合，更精準釋放剛性與改善型住房需求，預估將有更多城市跟進住宅貸款貼息政策。

綜合陸媒報導，開啟本月這波支持房市措施的是北京市。北京7日公布調整房地產政策通知，調降非北京市戶籍居民家庭購買五環內商品住房的門檻，提高住房公積金最高貸款額度。

上海市20日公布「滬八條」房市新政，以舊換新在外環外（非市中心）買新建商品住房，最高補貼房貸人民幣5萬元（約新台幣23萬元）；若把外環內（市區）的老房子賣掉，換到外環外的新房子，則補貼金額最高8萬元。

四川省成都市25日發布新政，在公積金領域打出「降首付（頭期款）、貼利息、提額度」組合，而且不要求遠離市中心購屋，只要購買成都市新建商品住房申請住房公積金貸款，就給予一年期限、20%的利息補貼，補貼金額最高2.5萬元。

陝西省西安市則接著公布，安排5000萬元專項補貼資金，支持居民賣舊買新。

廣東省廣州市通過「穗八條」，給予換屋民眾專項補貼，貸款總額不超過300萬元的按1%補貼，超過300萬元的每間房屋最高補貼3萬元。

江蘇省蘇州市則實施「人才補貼」，對全日制本科（大學）以上、35歲以下或畢業10年以內的青年人才，按公積金貸款實還利息的50%給予補貼，期限12個月，上限5萬元。

四川省南充市對雙方均為首次結婚登記的夫妻，按貸款額度的1%給予一次性貼息。

遼寧省大連市則率先對購買第二間房屋公積金貸款推出利息補貼政策，按實際利息支出的15%補貼，期限3年，而且是「免申即享」。