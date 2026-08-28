促進高品質發展 陸發改委：全鍊條推動積體電路關鍵核心技術攻關

大陸發改委28日表示，今年大陸積體電路產業發展，在高端晶片設計和製造能力持續提升，功率半導體、化合物半導體等特色工藝加快形成差異化競爭優勢，先進封裝、記憶體等領域加速突破。官方並指，下一步將會發揮「新型舉國體制」優勢，「全鏈條推動集成電路（積體電路）關鍵核心技術攻關取得決定性突破」，促進積體電路產業高品質發展。

新華社在28日大陸發改委新聞發布會上提問稱，今年前7個月大陸積體電路出口達到人民幣1.49兆元，同比增長91.6%。相關產業的發展情況如何？大陸國家發展改革委發言人李超回應表示，大陸擁有超大規模市場、完備產業體系和豐富人才資源，積體電路產業發展基礎堅實、空間廣闊、動能充沛，正在加快成長為具備全球競爭力的新興支柱產業。

李超指出，從今年的情況看，大陸積體電路產業發展呈現四方面突出特點。一是關鍵核心技術不斷取得突破。高端晶片設計和製造能力持續提升，功率半導體、化合物半導體等特色工藝加快形成差異化競爭優勢，先進封裝、記憶體等領域加速突破。二是企業競爭力持續增強。產業鏈各環節骨幹企業業績普遍向好，截至8月27日，已披露財報的上市公司上半年營收同比增長12.8%，淨利潤同比增長99%；相關企業積極布局新技術研發，研發費用同比增長13.4%。全行業投資擴產同步提速，今年前7個月，積體電路製造業投資同比增長11.5%，發展後勁充足。

三是產能利用率保持高位。上半年大陸主要晶圓代工企業產能利用率均保持在90%以上，各類工藝產能逐步放量，滿足車規級、工業級等多類晶片製造需求，呈現產銷兩旺態勢。四是產業鏈安全水平顯著提升。大陸國產積體電路設備和材料品類不斷豐富，應用規模穩步增長，從「單點突破」向「全鏈條協同」躍升。

他說，下一步我們將繼續聚焦「十五五」規劃《綱要》部署要求，發揮「新型舉國體制」優勢，全鏈條推動積體電路關鍵核心技術攻關取得決定性突破，促進積體電路產業高質量發展，為推動大陸經濟持續向新向優向好發展做出更大貢獻。

另外針對機器人技術，李超稱，在今年的機器人運動會上，機器人從去年單純比跑比跳，到今年能夠參與格鬥等綜合運動，展現出驚人的反覆運算速度，就像茁壯成長的孩子一樣，一年一個樣。同時我們也看到，不少機器人展示了在倉庫分揀、野外巡檢、安防值守等方面的工作潛力，不少企業的研發方向，都聚焦高危有害、枯燥重複等「髒、乏、險、難」場景，這些都是對人力難以持續勝任場景的精準補位，將更好實現人機共融、協同提效。下一步，發改委將聚焦務實管用、落地見效，以具身智慧實訓場和應用中試基地為抓手，讓機器人在真實場景中反覆運算技術、圍繞真實需求形成應用閉環。