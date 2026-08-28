機器人產業 中國官方：防止盲目跟風一哄而上

中國國家發改委今天提醒，機器人產業涉及許多尖端科技，必須因地制宜、健康有序發展，找準定位、發揮優勢，防止盲目跟風、一哄而上，才能推動相關產業行穩致遠。

中國國家發展改革委（發改委）今天上午召開例行記者會。

據記者會實錄內容，發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超於會上表示，世界機器人大會剛在北京落幕，不少機器人展現倉庫分揀、野外巡檢、安防職守等應用潛力；發改委下一步將聚焦務實管用，推動機器人在真實環境使用、測試和改進，形成從需求、應用到改善的完整循環。

李超提醒，機器人產業涉及人工智慧、先進製造、新材料等諸多前端技術，必須堅持因地制宜、健康有序發展，立足本地資源稟賦和產業優勢，找準定位、發揮優勢，防止盲目跟風、一哄而上，才能推動相關產業發展行穩致遠。

李超並在例行記者會上提及中國積體電路出口值表現。

李超指出，今年上半年中國主要晶圓代工企業產能利用率均保持在90%以上，滿足車規級、工業級等多類晶片製造需求，呈現產銷兩旺態勢。將持續聚焦「十五五」規劃（2026至2030年）綱要部署要求，發揮「新型舉國體制」優勢，推動積體電路關鍵核心技術取得突破。

中國海關總署最新統計資料顯示，中國7月積體電路出口值按美元計價，較去年同期激增116.57%。