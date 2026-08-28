中國4部門整頓車業　加強監管「速成車」

中國工信部等4部門發布通知，將展開為期1年專案行動，對於不符要求的汽車生產採取公開通報、暫停認證、不予登記、罰款等聯合懲戒措施，「速成車」將成整頓重點。

中國工業和信息化部（工信部）、公安部、生態環境部和市場監管總局27日發布「關於啟動道路車輛產品生產一致性與品質提升特別行動的通知」，將展開為期1年專案行動，確保汽車產品的品質與安全性。

據第一財經、財新網等媒體報導，這波行動覆蓋範圍較過往廣泛，檢查對象除了車輛製造商、產品製造商、車輛檢驗與測試機構外，零組件供應商和經銷商4S門市也必須接受相關檢查。除了產品風險評估外，行銷宣傳是否符合實際情況也列為檢查重點。

對於有問題的汽車製造商及檢驗測試機構將相應升級懲戒措施，例如將採取公開通報、暫停相關產品認證、不予辦理車輛註冊登記、罰款等；監管機關也會提高負面案例曝光率，擴大示範效應。

專案行動小組將採「突擊檢查」，直接前往車輛生產企業、檢驗檢測機構第一線，確保檢查的真實性和有效性。

外界評估，從專案行動內容看起來，速成車將成整頓重點。中國汽車產業競爭激烈，有車企為了追求新車更迭推出速度，跳過量產測試，「汽車上新速度堪比飲料」，引起品質安全等廣泛質疑。

中共黨媒經濟日報22日發出車評指出，中國市場正對新車迭代速度過快現象開始反思。先前有車企高管在論壇上說，部分車企為追求上市速度，直接刪減設計驗證、量產驗證等關鍵環節，讓消費者變成試車員，引發速成車質疑。

該篇車評認為，在中國車市競爭激烈下，車企不得不加快新款推出速度；不過判斷一輛車是不是速成，關鍵在於是否完成必要的驗證流程，如果確實完成法規和行業標準要求的每一項測試，即使造車週期縮短也不該輕易地稱為速成車。