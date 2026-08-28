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人民幣跨境支付已涵蓋192國家和地區 陸央行將加速建設快速支付系統

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸央行表示人民幣跨境支付已涵蓋到192個國家與地區，將加速建設快速支付系統。路透
大陸央行表示人民幣跨境支付已涵蓋到192個國家與地區，將加速建設快速支付系統。路透

大陸官方表示，人民幣跨境支付系統目前已經涵蓋192個國家和地區，未來大陸將加快建設推廣快速支付系統，繼續推進跨境支付二維碼互聯互通。

央視新聞28日報導，大陸央行（中國人民銀行）副行長陸磊表示，截至2026年6月底，人民幣跨境支付系統共有直接參與者210家、間接參與者1,619家，業務可通過5200餘家銀行機構覆蓋192個國家和地區，服務全球人民幣跨境結算的能力不斷增強。

據指出，自2026年10月17日起，大陸大額支付系統運行服務時間將由「5x21+12小時」延長至「5x22.5+13.5小時」，從技術層面提升全球支付網路互通性。與此同時，大陸還將繼續推進跨境支付二維碼互聯互通。

中國支付清算協會會長任德奇則表示，持續擴大接入錢包數量和受理網路範圍，優化境外錢包受理環境，持續豐富境外赴陸人員支付便利化場景，滿足多元化支付需求，穩步推進境內條碼支付互聯互通和受理網路平等有序開放。

另據大陸央行官網27日消息，陸磊當天出席第十五屆中國支付清算論壇時表示，面對全球支付格局深刻調整，大陸央行統籌做好基礎設施升級、跨境互聯互通以及多元生態培育。大陸內地與香港跨境支付通穩健運行，與阿拉伯聯合大公國等國家和地區支付基礎設施互聯互通有序推進。他還提及跨境二維碼統一閘道上線「內包外用」業務、數幣達跨境結算綜合服務平台上線等，表示支持符合條件的非銀行支付機構合規展業，構建起多層次、優勢互補的跨境支付服務格局。

陸磊指出，當前全球科技創新加速反覆運算，人工智慧技術發展進入活躍期，市場各方要統籌發展與安全，提升支付工具的多元化和支付生態的多樣性，推動支付清算行業發展再上新台階，更好服務經濟高質量發展。

大陸金融時報報導，陸磊在上述活動中還披露一組數據，稱2025年大陸央行支付系統累計處理業務225.4億筆，金額人民幣9493.4兆元，同比分別增長3.2%、1.6%。

另外據中國銀聯消息，中國銀聯董事長董俊峰在論壇上指出，支付體系需實現「三個躍升」。一是向價值賦能躍升，讓支付既成為撮合供需、提升資源配置效率的重要力量，也與消費和生產經營緊密銜接，實現從支付工具向綜合解決方案升級。二是向開放互聯躍升，通過區域間互聯互通、網路間開放連接以及支付介質間相互相容，降低跨境摩擦成本，提升跨市場服務連續性。三是向智慧服務躍升，要堅持場景牽引，讓技術轉化為新質生產力，並共同研究智慧體風險治理框架和標平。中國銀聯將聯合各合作夥伴持續推進現代支付體系建設。

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