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港媒：中國離岸追稅行動影響逐漸擴大

中央社／ 香港28日電

據報導，中國近期對跨境投資及境外收入的追稅行動，所產生的影響正逐漸擴大。

香港媒體早前報導，中國近期加強監管大陸民眾的跨境投資及境外收入，包括傳出中證監（中國證券監督管理委員會）整治非法跨境炒股，以及稅務總局向大陸居民境外保單收益徵稅20%。

星島日報今天在報導中表示，雖然北京當局已澄清上述流傳並非新政策，但相關影響正逐漸擴大。

報導表示，該報近日採訪了兩名大陸民眾，其中一名陳姓男子說，他的家族從事建材貿易生意，擁有人民幣億元身家；為了分散投資，他10多年前在香港的大型金融機構開設投資帳戶，購買了基金、保險及股票等產品，總投資金額超過港幣5000萬元（約2.02億台幣）。

陳先生說，他近期打算從香港帳戶賣出相關產品並提取資金時，卻收到相關銀行書面通知，指其帳戶因為查稅而被凍結，且需要補稅，金額為投資產品賣出後增值部分的20%，結果陳先生補交了港幣500萬元稅款，帳戶才獲解凍。

另一位有相同遭遇的大陸投資者林先生說，他早年在香港某證券公司開設股票帳戶，投資金額超過港幣100萬元。去年中，他突然接獲自稱是中國稅局的電話，對方在電話中明確表示，其股票帳戶內派息部分需要繳付20%的個人所得稅。

報導同時引述為大陸民眾管理香港財富的負責人說，由於近月大陸追稅行動雷厲風行，資金調動需求大增。

對於中國加強在境外追稅，報導表示，在全球稅務訊息交換機制CRS（Common Reporting Standard）框架下，香港銀行、證券行及金融公司須按盡職審查程序，識別稅務居民身分，並向稅局申報。

報導引述業內人士說，大陸投資者在港的資金動向早已處於「完全透明」狀態，並指中國稅務機關對這類漏報稅項的追溯期長達25年，意味過往20多年在港累積的豐厚利潤，亦隨時可被「抽稅」。

據報導，有香港業界人士估計，日後香港金融機構或會參考澳洲等地的做法，實行「預繳稅」或「代扣稅」機制，即客戶在賣出資產或獲派發股息時，銀行或券商會主動先扣除20%的利潤作為稅款，然後才會把餘額存入客戶帳戶，徹底堵截逃稅空間。

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