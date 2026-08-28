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大陸汽車業前七月利潤率僅3.6% 成本上升擠壓利潤

經濟日報／ 大陸中心/綜合報導

大陸乘聯分會秘書長崔東樹近日發文指出，2026年1-7月大陸汽車行業營收人民幣6兆780億元，年增2.7％；利潤人民幣2,162億元，年減20％；汽車行業利潤率僅3.6％，相對於下游工業企業6.5％的平均水準，汽車行業利潤率偏低。

2026年1-7月大陸汽車生產1,761萬輛，年減3％；新能源汽車生產895萬輛，年增10％，滲透率51％；燃油車生產867萬輛，年減14％。

若看7月單月表現‌，該行業營收人民幣8,887億元，利潤僅人民幣209億元，單月利潤率降至‌2.4％。

大陸汽車行業利潤率呈現逐年下行趨勢，2024年為4.3％，2025年降至4.1％，2026年1-7月進一步下探至3.6％。其中，純整車製造平均利潤率不到2％，遠低於鋰礦、動力電池、車規晶片等上游20％以上水準。

大陸汽車行業1-7月營收增長2.7%，但成本增速達3.8%，成本漲幅明顯高於營收，直接擠壓利潤空間。

此外，2026年鋰礦、晶片價格大幅上漲，單車製造成本增加人民幣5,000元至1.5萬元，部分高端車型成本漲幅達人民幣2萬元，車企無法將成本轉嫁給消費者，只能自行消化成本上漲壓力。

大陸汽車產業產能嚴重過剩‌，上半年有130多個在售品牌、500多款新車，同質化嚴重，市場從增量競爭轉入存量博弈，車企只能靠爭奪現有市占維持生存。

同時，新能源、智慧駕駛相關研發需要巨額持續投入，但回報週期長，大量新車型快速迭代也進一步推高財務開支。

利率 人民幣 秘書長

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