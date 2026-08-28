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港7月房價終結連13月漲勢
香港房價連漲13個月後出現回落，市場情緒有所降溫。香港差餉物業估價署27日公布，7月私人住宅售價指數報321.5點，月減0.46%，結束連續13個月升勢。今年前七月房價仍累升7.31%。
港媒報導，香港私人住宅房價自去年6月至今年6月連漲13個月，期間累計漲幅約12.74%；7月指數探今年4月來低位，較2021年9月歷史頂峰398.1點低19.24%。
彭博指，在房價回落前，香港住宅成交已明顯降溫，土地註冊處數據顯示，7月住宅成交宗數及金額均較6月銳減逾40%。
報導提到，香港房市降溫之際，大陸監管部門近幾月採取措施遏制資本外流；今年上半年香港住宅銷售主要受到大陸買家支撐，第1季大陸買家約占香港一手住宅成交額一半。中原地產估，受跨境資本管控及中東局勢影響，香港8月整體物業成交將進一步滑至18個月低點。
另一方面，租金持續上升。據明報報導，7月私人住宅租金指數報207.4點，月增0.78%，連續九個月上升並再創歷史新高；今年前7個月累升3.44%，年增5.07%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，專才及海外學生增加，帶動住屋需求持續，預料租金短期仍易升難跌。
香港01引述奧雅納董事王兆麒稱，香港房市第3季進入「冷靜期」，短期缺乏推動力，預期第3季至第4季初房價橫行整固，預期下半年走勢反覆偏軟，全年房價有機會升約5%。
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