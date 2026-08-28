港7月房價終結連13月漲勢

大陸央企中國聚變能源公司（中國聚變）在上海布局的核融合裝置「中國環流四號」有新進度，該公司聯合八家企業共同研發25T高溫超導磁體，目標是2028年前建成全球首條25T高溫超導強場穩態燃燒實驗平台，2030年前完成原型磁體研製，推進可控核融合技術加速驗證與應用。未來在AI、航太等產業電力供應上將有助益。

2026-08-28 01:42