陸先進製程自給率衝高 高盛預估2035年將增至66%

高盛近期發布報告指出，中國大陸7奈米及以下先進製程晶圓的自給率，將從2025年的8%迅速增長至2035年的66%。

高盛預計，在2025年至2035年的十年期間，大陸7奈米及以下先進製程晶圓的供應量將以年均46%的高速成長，顯著高於同期17%的需求年均成長率。

其中，在生成式AI熱潮下，用於AI伺服器的先進晶圓需求年均增長率預估將達到42%。科技媒體芯智訊引述報告指出，預計到2035年，大陸對先進製程晶圓的月需求量將達到61.9萬片，而本土供應量則有望增加至41萬片，屆時自給率將達66%。

這部分供給增長主要由中芯國際所推動，預計該公司2026年至2031年間，每年新增每月晶圓產能3萬至5萬片，良率預計從2026年的23%一路到2035年達75%。

AI運算需求將從訓練端轉移到推理端。以基準情境計算，2030年大陸AI晶片TAM（總潛在市場）預計達6,776億美元，推理需求達約4,735億美元，約為訓練需求的2.3倍。其中，處理複雜的AI代理任務（Complex Agent Task）是最大的單一需求來源，基準情境下約占推理需求的90%。

高盛另外還將大陸半導體產業2030年的資本支出預測提高至820億美元，相比一年前預測值大幅調升79%，主因生成式AI帶來強勁需求及大陸半導體國產化進程的全面推進。

記憶體晶片方面，高盛預計，到2028年，長鑫存儲將能滿足大陸約50%的DRAM需求和40%的HBM需求。

不過，因先進晶圓製造設備供應受限，長鑫存儲與全球記憶體晶片供應商之間仍存在約兩至三個世代的技術差距，這一技術差距不太可能明顯縮小。因此，相當一部分DRAM需求仍將依賴全球記憶體晶片供應商，三星電子和SK海力士在大陸市場仍有相當大的機會。在晶圓製造設備市場方面，報告指出，大陸本土設備商的營收占比將從2026年的31%成長至2028 年的38%。