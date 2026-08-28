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陸手機發布潮 價格聚焦

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸手機市場9月將迎來新品密集發布潮，華為、小米、榮耀等品牌相繼推出旗艦機型，蘋果預計也將發布首款折疊iPhone及全新iPhone 18。值得注意的是，記憶體價格上漲成為新品售價變數，華為常務董事余承東曾說，手機後續或大規模漲價。

界面新聞指，9月大陸手機業將迎來一波旗艦手機「上新潮」，除蘋果首款折疊機和iPhone 18系列外，華為、小米、榮耀、vivo及OPPO也將集中發布新品。

在蘋果即將發布首款折疊iPhone之際，余承東日前於社交網站披露，將於9月7日舉行新產品發布會，屆時將展示新一代三折機HUAWEI Mate XT 2。同時，華為終端Haco發布會將於9月23日在深圳舉行。多名部落客稱，該活動對應Mate 90系列發布會，新機有望於當日登場，並計畫搭載基於韜（τ）定律的新麒麟晶片。

小米創辦人雷軍則將9月稱為小米「科技大月」。小米18 Fold將於月初發布，首發搭載玄戒O3 AI旗艦處理器，同時月底還將發布小米18 Pro系列；小米近日發布玄戒O3，採3奈米製程，整合240億顆電晶體。

其他品牌也陸續公布新品。榮耀Magic 9將於9月28日發布；vivo X500系列將於9月亮相，包含X500、X500 Pro及X500 Pro Max；OPPO Find X10則被外界預期於9月下旬發布。

另據觀察者網，這波新品潮期間，新一代手機晶片也將在相近時間登場。除小米玄戒O3外，還包括蘋果A20 Pro、聯發科天璣9600系列及高通新一代驍龍8 Elite系列等。

此外，界面新聞分析，此波新機潮的重要背景是記憶體價格暴漲，新機是否漲價及漲幅成為消費者關注焦點。余承東本月初曾直言，由於記憶體價格高漲，所有手機後續可能都要大規模漲價，否則都將面臨虧損。

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