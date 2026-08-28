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陸7月工業利潤較上月放緩 仍維持雙位數增長

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸七月工業利潤年增百分之十一點二。新華社
大陸七月工業利潤年增百分之十一點二。新華社

大陸國家統計局公布，今年七月規模以上工業企業利潤（工業利潤）年增百分之十一點二，雖較六月年增百分之十五點一有所放緩，但仍保持二位數水平。分析師指出，這主要得益於全球ＡＩ熱潮持續發力，強力拉動大陸工廠產量與科技企業獲利。

官方數據顯示，在工業品價格持續上漲的背景下，今年一至七月工業企業營收年增百分之六點五至人民幣八十點九二兆元，帶動規模以上工業企業利潤增長百分之十七點六，達人民幣四兆五千八百二十億元。

一至七月工業利潤表現亮眼，其中電子業利潤增長一點一倍，成為主要支撐。從行業來看，以算力晶片、記憶體晶片為代表的半導體行業利潤年增十八點五倍，對電子業利潤增長貢獻率超過八成。

另一方面，部分傳統行業仍承壓。一至七月，汽車製造利潤下降百分之二十點四，黑色金屬冶煉下降百分之五十一點二，非金屬礦物製品下降百分之四十八點二。知名經濟學家龐溟對第一財經表示，這些行業受制於需求不足、價格下行和產能過剩，拖累整體工業利潤。電力、熱力供應利潤亦下降百分之八，顯示能源成本與需求結構的矛盾。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，隨著「人工智慧＋」加快拓展、算力需求持續擴張，相關產品需求增加拉動價格上漲，帶動與人工智慧生產和應用相關的電子行業利潤高速增長。同時也要看到，大陸國內供強需弱矛盾較為突出。下階段，要進一步擴大內需，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大和未來產業培育。

龐溟表示，七月工業利潤延續二位數增長，但行業分化加劇。展望下一階段，龐溟認為，整體工業經濟仍處於新動能壯大、舊動能承壓的轉換階段，利潤改善的可持續性仍依賴政策支持與市場需求修復。

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