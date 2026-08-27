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蘋果、三星平分全球Q2十大暢銷機型 小米無緣前十

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
Counterpoint Research發布2026年第2季全球智慧手機十大暢銷機型榜單，其中iPhone 17以6%的市占成為該季度全球最暢銷手機。聯合報系資料照
Counterpoint Research發布2026年第2季全球智慧手機十大暢銷機型榜單，其中iPhone 17以6%的市占成為該季度全球最暢銷手機。聯合報系資料照

市場調研機構Counterpoint Research發布2026年第2季全球智慧手機十大暢銷機型榜單。前十榜單被蘋果三星兩家廠商瓜分，二者各佔有五個席位。而小米機型未能進入前十榜單。

榜單顯示，前三名全部由蘋果旗下機型佔據，分別為iPhone 17、iPhone 17 Pro Max和iPhone 17 Pro，其中標準版iPhone 17以6%的市占成為該季度全球最暢銷手機，表現遠超行業預期。

分析指出，蘋果首次將120Hz ProMotion自我調整高刷屏下放到基礎款機型，同時起步存儲空間從128GB直接翻倍至256GB，起售價卻依然維持在人民幣5999元的原有價位，「加量不加價」的策略讓更多消費者選擇了這款產品。

Counterpoint高級分析師Karn Chauhan表示，得益於iPhone 17系列的產品升級，蘋果在整體市場下行週期中依然實現年增5%出貨增長，在印度、日本、中東和非洲地區銷量全線走高，南韓市場的iPhone銷量更是幾乎翻了一番。以舊換新補貼、低息分期等配套政策進一步降低了高階機型的入手門檻，讓更多價格敏感型使用者轉向蘋果的產品序列。

iPhone 17E和iPhone16則分列第7和第10名。

安卓陣營中，三星Galaxy S26 Ultra成為本季度最暢銷的安卓手機，它憑藉行業首創的防窺隱私屏和全面增強的端側AI能力，市場表現較上一代Galaxy S25 Ultra提升5個名次，單款機型銷量占到整個S26系列的一半以上。

除了旗艦機型之外，三星Galaxy A系列的多款入門和中階機型也全部躋身全球暢銷前十，所有上榜的A系列機型均提供六年以上的官方軟體更新支援，精準匹配了當下全球消費者不斷拉長的換機週期。

在記憶體價格暴漲的供應鏈壓力下，三星憑藉全產業鏈垂直整合優勢，在供應穩定性和定價策略上掌握了更大的主動權，最終以24%的市占重返全球第一，成為前五大品牌中同比增速最高的廠商。

值得注意的是，本次全球暢銷前十榜單中沒有一家大陸廠商入圍，受記憶體價格暴漲近300%的衝擊，入門級機型的記憶體成本在整體物料成本中的占比已經超過65%，依賴中低階走量的安卓廠商，正遭遇成本上漲和需求下滑的雙重擠壓。

回顧往年榜單，小米曾依靠高性價比機型取得不錯名次，2025年第2季，Redmi 14C 4G就排在榜單第8名。2026年，受記憶體漲價帶來的成本壓力影響，性價比手機生存空間遭到擠壓，小米機型未能進入前十榜單。

蘋果 小米 三星 iPhone

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