環旭電子上半年淨利年增28% 擬對兩家子公司增資

日月光投控旗下在A股上市的環旭電子發布上半年財報，營收人民幣273.3億元，年增0.4%；淨利潤人民幣8.2億元，年增28.8%。公告還提到，擬對2家子公司增資。

對於營收增長，公告提到，雲端及存儲類產品營業收入同比增長48.79%，一方面得益於AI智慧卡擴產和出貨量增加，另一方面也因存儲物料採購價格大幅上漲受到較大影響。

工業類產品收入年增10.9%，新增訂單增加帶動收入增長。同時，汽車電子類產品收入年減35.3%，通訊類產品收入年減13.7%。

對於AI帶來的發展機遇，公告提到，上半年公司圍繞智慧穿戴和資料中心的應用場景進行佈局。在SiP產品領域，公司依託自身技術優勢並投入資源在AI眼鏡領域積極配合客戶需求開發更高集成度的模組產品，AI眼鏡WiFi模組持續量產出貨，主板SiP模組開始出貨並逐步放量。

在雲端及存儲領域，公司持續擴充AI伺服器板卡產能，AI智慧卡業務快速成長帶動雲和記憶板塊營收增長；在光通信領域，公司加快光互聯產品的產能佈局和量產導入，推進加快ELSFP、D-FAU等關鍵產品開發。

同時，公司持續深化與控股股東日月光集團在先進封裝、光通信及伺服器供電等領域的協同合作，推進HVDC實驗室建設及新一代PDU解決方案研發。

環旭電子也公告，擬對越南全資子公司增資1.2億美元。公告提到，越南子公司已成為公司承接智慧穿戴SiP模組和工業類產品的重要主體，同時光通信業務亦持續擴產，現有生產場地存在不足。

增資主要用於滿足越南子公司在越南海防長睿工業園第二廠區擴建計畫，以及業務擴大產能的資本支出需求。本次增資完成後，越南子公司註冊資本將增加至2.35億美元。

環旭電子還公告，擬對全資子公司上海環興光電增資人民幣4.4億元。增資主要用於償還借款以及未來持續投資用途。未來環興光電仍將圍繞光通信、光互聯業務領域的上下游，積極進行產業佈局，增強公司相關業務板塊能力。