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中芯國際發布半年報 淨利按年大增1.11倍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
展望2026年第3季，中芯國際預計銷售收入與上季相比增長2%到4%；預計毛利率維持26%到28%區間，盈利水準將繼續保持高位，同時預期第3季產能利用率維持在95%左右的高位水準。 路透
展望2026年第3季，中芯國際預計銷售收入與上季相比增長2%到4%；預計毛利率維持26%到28%區間，盈利水準將繼續保持高位，同時預期第3季產能利用率維持在95%左右的高位水準。 路透

大陸晶圓代工一哥中芯國際，27日發布2026年上半年財報，受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變動，帶動營收及毛利上升，期內淨利按年大增1.11倍至6.77億美元，每股盈餘0.08美元

展望2026年第3季，公司預計銷售收入與上季相比增長2%到4%；預計毛利率維持26%到28%區間，盈利水準將繼續保持高位，同時預期第3季產能利用率維持在95%左右的高位水準。

公告提到，在行業景氣上行階段，中芯國際穩步推進各廠區產能擴建，匹配市場不斷增長的代工需求。上海、北京、天津、深圳各工廠有序開展設備調試與產能爬坡，持續擴充12吋成熟工藝產能，聚焦邏輯、功率、存儲衍生工藝等市場需求旺盛賽道。

新建產線逐步進入產能釋放周期，儘管新產線折舊會階段性帶來成本壓力，但不斷抬升的產能利用率、產品漲價與產品結構升級，正在逐步抵消折舊帶來的拖累。隨著新建產能持續完成爬坡，規模效應將進一步顯現，為中長期業績增長提供堅實產能保障。公司手握充裕現金儲備，為持續的資本開支、工藝研發提供充足資金支持。

中芯國際管理層在業績溝通中表示，人工智慧浪潮正在持續重塑半導體需求格局。AI算力建設帶動的需求最先體現於算力晶片，隨後向外傳導至電源管理、介面、工業控制、車規等各類配套晶片。公司充分承接AI產業鏈外溢的代工訂單，同時受益於國產化與海外訂單回流雙重紅利。

管理層同時也提醒，不同細分終端市場需求強度存在分化，市場仍存在不確定性。公司將持續動態調配產能資源，優化產品與客戶結構，把握AI、汽車電子、工業半導體帶來的成長機會，持續強化本土晶圓代工核心競爭力。

中芯 晶圓 晶圓代工

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