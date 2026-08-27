陸半導體巨頭立昂微 擬砸140億擴產12吋矽晶圓

陸半導體矽片龍頭立昂微26日發布公告稱，公司擬投資建設月產20萬片12吋矽晶圓輕摻襯底片、12萬片12吋矽外延片（磊晶片）項目，意向總投資約30億元（約新台幣140億元），固定資產投資約人民幣29億元。在大陸「國產替代」政策驅動下。立昂微的擴產主要目標是滿足中國大陸本土快速增長的晶片製造需求，有望逐步推進大陸國產供應鏈成熟。

公告顯示，立昂微與嘉興市南湖區人民政府於近日簽署《項目投資合作框架協議》，就公司在當地投資建設半導體矽片項目達成合作框架，項目完全達產後預計實現年產值超人民幣13億元，建設周期為5年。

立昂微成立於2002年3月，是專注於集成電路用半導體材料、半導體功率晶片、集成電路晶片設計、開發、製造、銷售的高新技術企業。受益於半導體行業景氣度回升與AI（人工智慧）算力需求拉動，截至26日收盤，立昂微年內累計上漲22.23%。

立昂微此前披露的2026年半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入人民幣20.94億元，年增25.72%；淨利潤人民幣8,397萬元，年增率轉虧為盈。公司稱，主因在於受AI算力產業帶動，市場重摻矽片需求快速釋放，疊加公司12英吋矽片產能持續爬坡、產品結構向高端化持續升級，整體產銷規模穩步擴張，12英吋矽片出貨量實現大幅增長。

目前全球12吋矽晶圓市場呈現高度集中格局，其中日本信越化學、SUMCO，台灣環球晶，德國Siltronic，韓國SK集團等五大廠商合計佔據超過85%的市佔，尤其在12吋矽晶圓領域，憑技術積累與產能規模，形成了絕對的市場統治力。

從產能規模來看，國際頭部廠商的12吋矽晶圓產能均穩定在每月100萬片以上，且已實現連續多年穩定出貨，產業鏈協同與生產效率成熟；而大陸企業當前12吋矽晶圓產能的產能規模與穩定性仍有較大提升空間。