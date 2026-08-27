智譜「牛來」模型算力全由大陸國產晶片支撐 效率或與輝達GPU相當

智譜26日晚間上線並開源GLM-5.3-Flash（320B-A18B），並官方確認其正是過去一周刷屏海外開發者社區的匿名模型Ox-Alpha，中文社區稱之為「牛來」。該模型為GLM-5系列首個原生多模態模型。值得注意的是，其算力由10萬張大陸國產晶片承載，有機構稱，硬體效率及單token成本已達到與主流輝達GPU相當水平。

綜合晚點LatePost、科創板日報報導，智譜稱，Ox-Alpha測試期間產生的請求流量全部由大陸國產晶片提供算力支持。智譜披露，上述全部流量均由國產晶片承載，調用超過10萬張國產晶片集群用於推理服務，這是國產算力晶片首次大規模直接服務全球真實負載 。相關人士獲悉上述國產算力晶片或來自華為、海光、摩爾線程。

Ox-Alpha以「隱身模型」身份悄然上線全球最大模型聚合平台OpenRouter，首日調用量即登頂並創下單日歷史紀錄，同時終結DeepSeek在OpenCode長達56天的霸榜，單日處理tokens達62T，迅速成為兩大平台當周最受歡迎模型，刷新雙平台歷史紀錄。智譜揭露其正是GLM-5.3-Flash。

據智譜介紹，這是GLM-5系列首個原生多模態模型，總參數規模為320B，其中激活參數為18B。智譜表示，測試期間，Ox-Alpha成為當週兩個平台上較受歡迎的模型之一，並刷新了相關調用量紀錄。

在模型能力上， GLM-5.3-Flash在Artificial Analysis Intelligence Index中拿下57分，與Anthropic旗下最受歡迎的Claude Opus 4.8持平，高於GLM-5.2的53分和DeepSeek V4 Pro正式版的53分。直接對標國際旗艦模型。

在價格方面，智譜表示，GLM-5.3-Flash常規定價約為GLM-5.3的十分之一，在限時折扣期間約為GLM-5.3的二十分之一；與Claude Opus 4.8相比，其價格約為後者的四十分之一。