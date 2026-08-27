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美國擬加徵7.5%產能過剩關稅 陸商務部：堅決反對
外媒早前報導，美國擬在下個月川習會前對中國商品加徵7.5%的所謂產能過剩關稅。中國商務部今天表示，美方將經貿問題政治化，中方對此堅決反對。
新華社報導，中國商務部27日舉行例行新聞發布會，商務部新聞發言人黃玲在回應有關美國政府考慮對來自中國商品額外加徵7.5%關稅的提問時說，美方以「產能過剩」為由對包括中國在內的16個經濟體發起301調查，將經貿問題政治化，是典型的單邊主義、保護主義行為，中方對此堅決反對。
黃玲表示，中方將繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利。
外媒早前報導，美國官員希望在9月24日川習會前公布產能過剩調查結果。若美國落實對中國加徵7.5%關稅，將使川普第2任期內對中國關稅稅率恢復至20%左右。
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