瑞銀成功發行20億元人民幣5年期熊貓債 票面利率創新低

瑞銀宣布成功在中國銀行間債券市場（CIBM）完成首筆熊貓債發行。債券發行規模為人民幣20億元，期限5年，票面利率為1.78%，創外資金融機構5年期熊貓債迄今最低票面利率及相較國家開發銀行（國開行）基準的最窄利差，瑞士金融機構首次在中國大陸發行熊貓債，債券市場反響熱烈，認購倍數超三倍，吸引了多元化優質投資者廣泛參與。

瑞銀集團首席執行官安思杰（Sergio P. Ermotti）表示，大陸是瑞銀的重要市場，也是增長戰略的關鍵組成部分。首次發行熊貓債進一步彰顯對大陸市場的長期承諾。此次交易獲得投資者的強勁認購需求，充分體現了市場對瑞銀穩健財務實力、審慎風險管理能力以及長期增長戰略的信心。

瑞銀集團中國區總裁胡知鷙表示，此次發行是持續參與中國金融市場高水準對外開放進程中的又一重要里程碑，也充分體現了大陸資本市場與國際發行人之間日益深化的聯通性。36年來，瑞銀始終與中國金融業共同成長。未來，仍將繼續深化本土布局，連接境內外市場與客戶，並積極助力人民幣國際化進程持續向前發展。

瑞銀集團發行融資策略主管 Chris Chadie 表示：本次發行以創紀錄低票面利率完成，充分體現了投資者對瑞銀穩健信用資質和財務實力的高度認可。中國境內債券市場規模龐大、發展日趨成熟，參與這一市場進一步豐富了瑞銀的融資來源，並提升了整體融資結構的效率和靈活性。

本次發行正值中國熊貓債市場持續增長之際。得益于有利的融資環境、持續推進的市場改革以及國際發行人參與度不斷提升，熊貓債市場保持良好發展勢頭。截至2026年8月25日，2026年熊貓債發行規模已超過人民幣2,000億元人民幣。

本次交易由瑞銀證券有限責任公司和中國工商銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商。