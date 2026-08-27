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大規模招聘畢業生又勸退離職 中國上市公司被批後致歉

中央社／ 台北27日電

中國江蘇省常州市一家上市公司今年錄取440名應屆畢業生，卻在他們入職僅一個多月後，就批量「勸退」，要他們離職，粗糙手法引發批評和當局重視。今天這家公司發出致歉信。

綜合中國媒體快科技及封面新聞等報導，近日，從事燈具製造的A股上市公司星宇股份被曝出「羞辱式」勸退應屆畢業生。他們當中有不少是碩士學歷，去年秋天還未畢業時就已經被錄取研發類職務，對第一份工作滿懷期待。

不料入職僅一個多月，該公司人力資源部門以行業市場環境不佳為由，集中約談一批新進員工，要求他們以「個人原因」為由主動離職，可獲得半個月薪資作為補償；不願簽字離職的員工，將被調整至工廠從事線路插接等流水線工作。

對於學生來說，不甘心就這樣接受自願離職，但重新分配至工廠，就算通過考核對履歷也只有扣分，這種「二選一」十分無奈。

25日，常州市人力資源和社會保障局發布情況通報稱，涉事企業共招錄2026屆畢業生440名，與其中107人解除勞動合約，協商過程中方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通，造成不良影響，對此企業深表歉意，已對人力資源總監作出停職處理。

星宇股份27日向107位被勸退應屆生發致歉信，承認在決策上有失誤，管理上有疏漏。為了彌補過失，該公司對這107名離職員工即時發放為期3個月的求職生活補貼，並在這段時間提供免費住宿；積極連繫其他企業提供適配崗位；如3個月內未實現就業，給予6個月的薪資作為補償。

當前中國青年失業率攀升，「穩就業」仍是官方首要政策。微信公眾號「人民日報評論」今天就此事發文，指涉事公司近年利潤保持成長、現金流充沛，近期更重啟在港股上市，並非經營困難、無力履約。

這篇評論說，在當前就業壓力依然較大的背景下，廣大企業特別是上市企業，更應在穩就業中發揮積極作用，主動承擔社會責任。

上市公司 離職 規模

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