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深圳人形機器人成本3年降90% 單台不用50萬元

中央社／ 上海27日電

深圳眾擎機器人科技公司（ENGINEAI）創始人兼執行長（CEO）趙同陽近日表示，通用人形機器人單台成本3年前超過人民幣百萬元，如今已降至10萬元（新台幣47.2萬元）以下。

藍鯨科技報導，趙同陽在2026年世界機器人大會期間接受媒體採訪時作上述表示。他並且強調，「我們所指的是可落地作業的通用人形機器人，並非千元級玩具類產品，二者不具備可比性」。

趙同陽說，可使用在工廠、家庭，可執行實際任務的通用人形機器人，成本已控制在10萬元級別。當前尚未形成規模化量產，後續成本仍有較大下降空間。

趙同陽表示，人形機器人供應鏈體系日趨完善，不過傳統製造業向機器人核心零部件高精生產轉型，仍需要一定的技術與經驗積累。

他指出，過去兩三年，人形機器人專用核心零部件的產能、性能已大幅提升，價格持續下探，例如減速機等核心零部件價格普遍腰斬。

眾擎是成立僅3年的深圳新創企業。甫於北京落幕的人形機器人運動會上，眾擎兩台T800人形機器人「豆漿」與「鹵煮」在賽場完成揮拳、閃避、飛踢等連貫動作，倒地後還能快速起身，引起現場觀眾注意。

據IT之家報導，眾擎智慧製造（深圳紅花嶺）基地在5月啟用，首批T800人形機器人順利下線。眾擎表示，這條產線集智慧製造與研發測試於一體，可每15分鐘下線一台人形機器人。

深圳 人形機器人 機器人

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