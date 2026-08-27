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大陸7月規上工業企業利潤年增速放緩至11.2% 創年內新低

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸7月規上工業企業利潤按年增11.2%，創年內新低。圖為安徽馬鞍山市的寶武集團馬鋼軌交材料科技公司數位車輪智慧工廠，示意照。新華社資料照
大陸7月規上工業企業利潤按年增11.2%，創年內新低。圖為安徽馬鞍山市的寶武集團馬鋼軌交材料科技公司數位車輪智慧工廠，示意照。新華社資料照

大陸國家統計局公布，大陸7月規模以上工業企業利潤按年增11.2%，增速較6月回落3.9個百分點，並創年內新低。1至7月增17.6%至4.58兆元（人民幣，下同）。

據大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1至7月份製造業向產業鏈、價值鏈中高端轉型持續推進，規模以上高技術製造業利潤按年增長50.1%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點。從行業看，電子及通信設備製造領域中，光纖製造、光纜製造、通信系統設備製造行業利潤分別增長468.4%、62.6%、55.0%。

于衛寧指，總體來看，1至7月規模以上工業企業利潤實現較快增長。同時，國際形勢依然複雜嚴峻，大陸的國內供強需弱矛盾較為突出。下階段要進一步擴大內需，優化供給，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大和未來產業培育，推動新舊動能平穩接續轉換，持續鞏固工業經濟高品質發展基礎。

據大陸國家統計局資料，今年1–6月大陸規上工業企業累計實現利潤總額‌3兆9479.9億元，年增‌18.7%‌，增速較第一季加快3.2個百分點。成長主要受電子產業驅動（上半年電子相關利潤按年增96.9%，拉動全部工業利潤增8.5個百分點），其中電腦整機、半導體等細分領域增幅顯著。

另外，6月單月增速（15.1%）略低於前5個月累計增速（18.8%），反映6月環比或同比基數效應影響，但仍維持雙位數高成長。

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