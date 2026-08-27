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大陸7月規上工業企業利潤年增速放緩至11.2% 創年內新低
大陸國家統計局公布，大陸7月規模以上工業企業利潤按年增11.2%，增速較6月回落3.9個百分點，並創年內新低。1至7月增17.6%至4.58兆元（人民幣，下同）。
據大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1至7月份製造業向產業鏈、價值鏈中高端轉型持續推進，規模以上高技術製造業利潤按年增長50.1%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點。從行業看，電子及通信設備製造領域中，光纖製造、光纜製造、通信系統設備製造行業利潤分別增長468.4%、62.6%、55.0%。
于衛寧指，總體來看，1至7月規模以上工業企業利潤實現較快增長。同時，國際形勢依然複雜嚴峻，大陸的國內供強需弱矛盾較為突出。下階段要進一步擴大內需，優化供給，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大和未來產業培育，推動新舊動能平穩接續轉換，持續鞏固工業經濟高品質發展基礎。
據大陸國家統計局資料，今年1–6月大陸規上工業企業累計實現利潤總額3兆9479.9億元，年增18.7%，增速較第一季加快3.2個百分點。成長主要受電子產業驅動（上半年電子相關利潤按年增96.9%，拉動全部工業利潤增8.5個百分點），其中電腦整機、半導體等細分領域增幅顯著。
另外，6月單月增速（15.1%）略低於前5個月累計增速（18.8%），反映6月環比或同比基數效應影響，但仍維持雙位數高成長。
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