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使用量逾DeepSeek一倍！陸神秘「牛來模型」Ox Alpha證實是智譜新版本

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
智譜正式發表開源AI大模型GLM-5.3-Flash，迅速登上網路使用排行榜榜首。圖／取自智譜官網
智譜正式發表開源AI大模型GLM-5.3-Flash，迅速登上網路使用排行榜榜首。圖／取自智譜官網

一款憑藉高性能和免費使用、因而迅速登上網路使用排行榜榜首的神秘人工智能模型Ox Alpha，已被證實出自中國大陸AI初創企業智譜。

智譜26日回應彭博時證實，此前代號為Ox Alpha的模型，是其GLM系列的新版本，並將在當天晚些時候公開模型權重。公司隨後在微信公眾號宣布，這款模型正式命名為GLM-5.3-Flash。

據彭博報導，目前GLM-5.3-Flash仍可免費使用，並已躍居AI模型平台OpenRouter排行榜首位，使用量超過深度求索（DeepSeek）一倍以上。智譜計劃公開模型權重，即模型經過訓練後形成、影響其輸出結果的一組核心參數，讓開發者能夠在此基礎上部署或開發其他產品。

Ox Alpha最早於8月20日匿名登陸OpenRouter，成為該平台歷來規模最大一次的模型上線，並迅速吸引大量開發者和觀察者試用。根據平台介紹，這是面向編程和智能體任務的推理模型，可處理文字、圖像和影片輸入。OpenRouter當時將它稱為「隱身模型」（stealth model），只透露模型「由1家選擇在預覽階段保持匿名的第三方供應商開發和運營」。

模型上線後，外界一度掀起「猜開發者」的熱潮。不少大陸網友最初就把目標鎖定智譜，科技網站Wccftech也曾認為現有跡象指向GLM系列，但隨後又更新稱，Ox Alpha也可能是微軟尚未發佈的MAI模型。

由於模型代號中的「Ox」意為「牛」，又恰好與近期在中國大陸上映的熱門電影《牛來》呼應，因此不少中國大陸網友乾脆把它稱為「牛來」模型。智譜後來也證實，Ox Alpha這一代號的靈感正是來自這部因製作粗糙後來逆襲的電影。

彭博指出，GLM-5.3-Flash的推出，也再次凸顯大陸AI企業近期模型迭代速度之快。智譜本月較早前才推出旗艦模型GLM-5.3，並宣稱其在部分基準測試中的表現，可與Anthropic的Fable 5相媲美。

Alpha DeepSeek 模型

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