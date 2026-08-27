大陸6G商用 十五五聚焦

大陸稅務部門傳出向多家上市公司發出「補稅」通知書，今年上半年逾100家上市公司遭追繳過往稅款及延遲繳稅費用，涉及金額合計約人民幣77億元（合約新台幣364億元），而這或許才剛開始。

2026-08-27 01:58