陸企業大補稅 獲利大失血…上半年逾百家上市公司被追繳

大陸稅務部門傳出向多家上市公司發出「補稅」通知書，今年上半年逾100家上市公司遭追繳過往稅款及延遲繳稅費用，涉及金額合計約人民幣77億元（合約新台幣364億元），而這或許才剛開始。

彭博報導，在上交所上市的「北大荒」稱自20多年前上市以來，該公司從未公布過上半年虧損的中報（半年報），但這一趨勢將於今年被打破。原因並非莊稼歉收、欺詐或股市崩盤，而是稅務部門向這家中國第三大農業集團旗下的上市公司下達了通知書，要求公司就其不應享受的稅收優惠進行補繳，「帳單」金額相當於該公司2025年淨利潤的120%。

投資者應聲拋售北大荒股票，使得該公司市值在6月的短短三個交易日裡就蒸發五分之一。

然而，報導指出，相比經濟顧問公司龍州經訊（Gavekal Dragonomics）的估算，中國大陸政府去年用於減輕企業財務負擔所提供的人民幣4,000億元產業扶持政策相比，此次追繳金額不算多。

但分析指出，此舉對企業的影響不容忽視，不少企業今年上半年部分獲利已因補繳稅款而被大幅抵銷。

受到內需持續疲弱、地方政府土地出讓收入大幅下跌，大陸的稅收已由2023年高點回落。這波追稅行動顯示，大陸過去數十年依靠地方政府提供大量補貼以達成經濟目標的成長模式正在轉變。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）表示，GDP競賽模式正在淡出，預計地方層面未來行事會更加謹慎。

過往針對部分產業提供的租稅優惠也正在收緊，面對海外市場對大陸商品「傾銷」的反彈，大陸政府從4月起取消、削減數百種產品的出口退稅，包括太陽能電池及電池相關產品，新能源汽車購車稅優惠也被減半。

大陸政府的追稅行動，也可能反過來影響內需表現。上月，大陸25個最大奢侈品牌銷售額下跌超過10%。

有分析認為，在大陸政府加強追查高資產人士境外資產及投資收益，並明確規範境外信託課稅之際，高所得消費者的支出也轉趨謹慎。