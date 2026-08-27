拚人民幣國際化 標普：陸正在打造全球黃金網絡

正當美債、美元面臨危機之際，標普全球評級廿五日發布報告指，中國大陸正在建設全球黃金網絡，央行加速增持黃金，該舉措有助於推動人民幣在國際貿易中發揮更大作用，從而提升人民幣的國際地位。

標普網站顯示，該報告由標普全球研究院中國研究實驗室、標普全球能源全球礦業研究團隊以及標普全球評級在中國大陸、澳洲、加拿大和南非的礦業團隊共同完成。

報告指出，大陸在黃金領域的努力並非簡單的攫取黃金，而是具有更全面、更持久的意義。其動機源自於提高經濟韌性、擴大人民幣全球使用等長遠目標。報告預期這些努力將逐步取得進展，但需要持續投入。這些努力將推動一系列政府行動，包括增加黃金儲備、促進人民幣計價的黃金交易及支持全球黃金勘探和生產。

南華早報報導，分析人士認為，在黃金網絡支撐下，人民幣交易可與黃金「掛鉤」，從而增強人民幣的可兌換性。

標普全球評級大中華區企業評級主管查爾斯．張指出，「如果你用人民幣進行貿易，那麼你總會面臨一個問題：如何使用這些人民幣。但如果人民幣可兌換成黃金，情況可能有所不同。黃金是可交易的，在很多地方都可使用」。

不過，大陸的黃金儲備成長速度較緩慢，占官方儲備的比例也低於多數國家。就規模言，大陸僅位居世界第六。

大陸二○二五年在香港開設了首個離岸黃金金庫，作為其「黃金之路」計畫的一部分。該金庫將作為未來構建全球黃金金庫網絡的典範。該網絡旨在支持以人民幣計價的黃金交易及以黃金為支撐的人民幣兌換。

報告預計，隨著國際緊張局勢和衝突的持續加劇，大陸將繼續推動這些及其他與黃金相關的計畫。在未來充滿不確定性的世界中，可肯定的是，隨著這些努力的展開，大陸在全球黃金市場中扮演的角色將進一步增強。

截至七月，大陸黃金儲備達七六○八萬盎司，較上期增加六十四萬盎司，連續廿一個月增持。